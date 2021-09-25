حسين الجسمى على موعد مع جمهوره المصرى بحفل غنائى

يلتقي النجم الإماراتي حسين الجسمي بجمهوره المصري في حفل غنائي ضخم من المقرر إقامته يوم 7 أكتوبر المقبل داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وعلم "الدستور" أن تذاكر الحفل طرحت على ثلاث فئات وتبدأ الفئة الأولى بمبلغ 10 آلاف جنيه مصري، والفئة الثانية بمبلغ 7 آلاف جنيه، والفئة الثالثة والأخيرة بمبلغ 5 آلاف جنيه وأوشكت هذه الفئة على النفاد ويقام الحفل بنظام الطاولات وجلوس الجمهور.

آخر حفلات حسين الجسمي الغنائية

وأحيا حسين الجسمي الأيام الماضية حفلًا غنائيًا ضخمًا بالمملكة العربية السعودية وذلك احتفالًا بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ91 وأقيم الحفل على خشبة مسرح سوبر دوم جدة.

وقدم الجسمي خلال الحفل ولأول مرة بالغناء المباشر أغنية "حتة من قلبي" والتي تفاعل معها الجمهور وخاصة الفقرة الذي قال فيها: "يا جدة يا جدة يا حتة من قلبي" تبعتها صيحات الفرح والإعجاب، ثم أعاد غناءها مرة أخرى مع الجمهور، وهو ما حصل أيضًا عند غناء أغنية "أحبك".

آخر أعمال حسين الجسمي الغنائية

وكان المطرب الإماراتي حسين الجسمي طرح مؤخرًا أحدث أعماله الفنية بعنوان "درب الشعر" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتعاون فيها مع كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي "فزاع"، وتنتمي الأغنية إلى اللون العاطفي الرومانسي في إطار من الشعر.

كما طرح أيضًا أغنية من ألحانه وغنائه بعنوان "زايد الثاني"، واصفًا وبكل فخر في أبيات القصيدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وذلك عبر قناته بموقع يوتيوب.

بالإضافة إلى أغنية "كنز النوادر"، التي حملت مشاعر كبيرة من المحبة والاحترام والتقدير، حيث تم إهداؤها إلى الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات".