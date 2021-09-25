محمد محسن وهبة مجدي يرزقان بطفلهما الثاني

كشف الفنان محمد محسن عن ولادة نجله الثاني موسى من الفنانة هبة مجدي، بعد نجلتهما الأولى التي أطلقا عليها اسم “دهب”

ونشر محسن عبر حسابه الشخصي على فيس بوك منشورًا كشف فيه عن تفاصيل ابنه الثاني وكتب، “الحمد لله رب العالمين. أكرمنا ربنا ورزقنا ‏مولودنا الثاني بعد دهب، وعقبال عندكم جميعًا.. ‏وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ‏موسى محمد محسن ‏20 سبتمبر 2021”.

وانهالت التعليقات التي باركت لمحسن والفنانة هبة مجدي على مولودهما الجديد “موسى” حيث كانت هبة مجدي بعيدة عن الساحة خلال الفترة الماضية بعد تقديمها مسلسلها الأخير موسى مع الفنان محمد رمضان.