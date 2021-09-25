السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

100 قتيل فى صفوف الحوثيين بمعارك فى شبوة ومأرب

الحوثيين
الحوثيين

كشف مصدر عسكري يمني، اليوم السبت، عن سقوط أكثر من 100 قتيل في صفوف  الحوثيين خلال 5 أيام في معارك عنيفة شهدتها محافظتي شبوة ومأرب.

وإن "معارك عنيفة اندلعت بين الجانبين إثر هجوم عنيف شنته قوات الجيش لاستعادة جميع أجزاء مديريات عسيلان وعين بيحان بمحافظة شبوة، (جنوب شرقي البلاد)، من قبضة ميليشيا الحوثي".

وأكد المصدر أن "قوات الجيش تمكنت من استعادة مواقع عدة  في عسيلان وعين، فيما لا تزال المعارك مستمرة".

وفي محافظة مأرب، شرقي البلاد، أفاد المصدر بأن معارك عنيفة اندلعت على أطراف مديرية حريب، جنوباً، عقب هجوم واسع شنته ميلشيا الحوثي من محاور عدة باتجاه مواقع الجيش.

وفي سياق متصل، قال وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك إن 80% من الشعب اليمني بحاجة ماسة إلى المساعدة المباشرة.

وأضاف وزير الخارجية اليمنية - في تصريحات لقناة (العربية) الإخبارية- أن هناك حاجة إلى مشاريع تنموية إلى جانب أعمال الإغاثة، داعيا العالم إلى النظر للأزمة اليمنية إنسانيا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا، منبها في الوقت ذاته أن الحوثيين يعطلون عمل منظمات الإغاثة.

وأوضح أن "موقف الحوثيين متعنت بشأن مبادرات السلام"، مشيرا إلى "التصعيد الحوثي في شبوة و أبين والضالع ومأرب رغم دعوات السلام".

وشدد وزير الخارجية اليمني على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض بالكامل للتصدي للحوثيين، موضحا أن المبعوث الأممي الجديد على اطلاع بالأزمة ويجب أن يتعامل بواقعية.

وشدد ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية مستمرة في دعم الشعب اليمني، "قدر الإمكان".

وأعرب المتحدث الأممي - في تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية - عن قلقه من استمرار القتال هناك، مشيرا إلى أن الأزمة الإنسانية بالمين خطيرة.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة لم تتوقف عن المحاولة في حل الأزمة في اليمن.

شبوة مارب الحوثيين هجوم الجيش ميليشيا الحوثي اليمن

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