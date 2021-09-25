برلمانية تطالب بتسريع تطعيم المعلمين ضد كورونا قبل بدء العام الدراسي

قالت الدكتورة رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ، إنه بالتزامن مع قدوم الموجة الرابعة من فيروس كورونا، ينبغي التشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي من قبل المواطنين للتصدي لها.

وناشدت إسحق، في تصريحات لها اليوم، المواطنين بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على لقاح فيروس كورونا، أملا في الحفاظ على صحة المواطنين، محذرة من التهاون أو الاستهتار من عدم التسجيل وتلقي اللقاحات.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قرار تطعيم جميع العاملين والطلاب بالعملية التعليمية، قرار في غاية الأهمية، ويساهم بشكل كبير في قلة أعداد الإصابات داخل المؤسسات التعليمية، والتي يكون بها تكدس في الطلاب.

ونوهت عضو مجلس الشيوخ، بأنه يجب الانتهاء من تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا، مؤكدة أن هذا الأمر هام وضروري قبل بدء العام الدراسي الجديد، كما يجب ان يكون هناك خطوات سريعة تضمن الانتهاء من تطعيمهم.

وأكملت: "نقوم حاليًا بإعطاء التطعيمات لكل القائمين على العملية التعليمة من المعلمين والإداريين، ولكن أنا كولي أمر علشان أحمي ولادي وأخليه يروح المدرسة لابد من تلقي اللقاح".

وقالت وزيرة الصحة، الدكتور هالة زايد، في تصريحات لها أمس، إنه تم تطعيم طلاب الثانوية، مشيرة إلى أنه مع مضاعفة الإنتاج خلال أسابيع من لقاحات كورونا، سيكون لدينا كميات اللقاحات اللازمة لتلقيح طلاب الثانوية من سن 15 إلى 18 عاما، سيحصلوا على الجرعات بمجرد أن يتم فتح الخط الثانى، مؤكدة أنه مسموح حصول الطلاب فى هذا السن على اللقاح.

وقالت: "الصين على الرغم من أنها أول دولة بادرت وأرسلت لنا اللقاحات، أرسلت الأسبوع الماضى 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك، أشكرهم على ذلك جدا".

ووجهت زايد الشكر إلى الحكومة البريطانية أنها استجابت بعد أن قدمنا لها كل التقارير الخاصة بمعدل التلقيح وجدارة مصر فى توفير اللقاحات وتصنيعها، وفى الفترة التى وضعت بريطانيا فيها مصر فى القائمة الحمراء، كانت نسبة الإصابات عندنا بسيطة للغاية، ولكنها الآن رأت أن مصر مستعدة بقاعدة قوية من التلقيح، ومصر منذ البداية لم ولن تسمح بدخول لقاح لم يتم الموافقة عليه من قبل منظمة الصحة العالمية، وهناك أكثر من 12 دولة أوروبية وافقت على لقاح سينوفاك".