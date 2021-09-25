«الداخلية» توجه قوافل طبية لقرى بني سويف

مرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بالداخلية على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن بنى سويف، للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين، وتلقي شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

ووجه قطاع الخدمات الطبية قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة إلى مديرية أمن بنى سويف ، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين المترددين على أقسام ومراكز الشرطة بالمديرية والمحتجزين ورجال الشرطة والعاملين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان وإستمراراً لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.

وفي سياق منفصل وجه قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية قافلة طبية، ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية، إلى "ليمان 430 الصحراوي - سجن القطا الجديد"، لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء، حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد منهم، وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية، حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 7 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، يومي 25 و26 سبتمبر للكشف والعلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية في 7 محافظات الأقصر - الفيوم - أسيوط - القليوبية - سوهاج - الإسكندرية - كفر الشيخ.