السبت 25 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رجال الشرطة يتبرعون بدمائهم لصالح المرضى في الوادى الجديد

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم

نظمت مديرية أمن الوادى الجديد بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديرية، وذلك عقب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ومن جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

جاء ذلك في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، لاسيما المساهمة في رعاية المرضى.

أمن الوادى قطاع الخدمات الطبية الداخلية حملة الدم وزارة الداخلية الدور المجتمعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التأسيس الثالث للدولة المصرية

الأكثر قراءة

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

حكم نهائى بحظر استخدام المساجد لأهداف سياسية

القصة الكاملة لأزمة محمد هنيدى وكتاب الأحياء للصف الثالث الثانوى

رابط اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

بدء تسجيل رغبات طلاب الثانوية المرحلة الثالثة بالجامعات

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

عفاف السيد

حين دخل علينا «القوم»

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية ومواجهة التطرف والإرهاب

علي سعدة

المدينة الباسلة لا تستحق هذا التمثال

مؤمن المحمدي

كابتن لطيف

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

أغلى مطاردة.. كم أنفقت إسرائيل للبحث عن «أسرى جلبوع»؟

أبومازن: أمام إسرائيل عام واحد للانسحاب من الأراضي الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية تدين قتل الاحتلال شابًا فى نابلس