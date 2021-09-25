الحكومة الألمانية تلزم قائدي السيارات بالاحتفاظ بالكمامات

تعتزم ألمانيا إلزام سائقي السيارات بالاحتفاظ بكمامات داخل سياراتهم.

وأكدت وزارة النقل الألمانية، اليوم السبت، أنه سيتعين على قائد كل سيارة مستقبلا الاحتفاظ دائما بكمامتين في السيارة حتى عقب انتهاء جائحة كورونا.

وأوضحت الوزارة أن من المقرر إضافة الكمامات إلى محتويات مجموعة الإسعافات الأولية الإلزامية في السيارات والشاحنات والحافلات في المستقبل.

ووفقا للوزارة، تم اقتراح ذلك من قبل الاتحاد الألماني للتكنولوجيا الطبية.

وذكرت الوزارة أنها تعتزم تنفيذ هذا الإجراء مع التعديل المقبل في لوائح ترخيص المرور، مشيرة إلى أنه لا يزال من غير الواضح متى يمكن أن يدخل التعديل حيز التنفيذ.

وأوضحت الوزارة أنها ترحب بـ"تنفيذ سريع ومخطط للتغيير في المعايير".

ولا توجد أيضا بيانات رسمية حتى الآن حول مسألة الغرامات المحتملة، وحتى الآن تبلغ غرامة عدم الاحتفاظ بمجموعة الإسعافات الأولية في السيارة أو عدم اكتمالها 5 يوروهات.

وفي سياق متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت، عن أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 7211 إصابة، استنادًا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم السبت الماضي 8901 إصابة، وسجل المعهد 62 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال أربع وعشرين ساعة، مقابل 63 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفًا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تمت إضافتها على نحو متأخر.

كما سجلت البلاد أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي، بواقع 1244 حالة.

وواصل معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام تراجعه، ليسجل اليوم السبت 60.6 إصابة، مقارنة بـ 62.5 إصابة أمس الجمعة، وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل المصابين بكورونا الذين يتلقون حاليًا علاجًا داخل المستشفيات بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام 1.58 مريض حتى أمس الجمعة.