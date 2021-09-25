الاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أجانب أصيبا على يد بلطجية في مصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمه الجزئية، اليوم السبت، الاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين يحملان جنسية إحدى الدول، أصيبوا على يد بلطجيان، أثناء سرقتهم، وإعداد تقرير طبي بالإصابات التي لحقت بهم.

وقررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة، ووجهت لهم النيابة تهم السرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة غير مرخصة، والاتجار بالمخدرات.

كان تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" أحدهما مصاب بجرحين قطعيين بأنه حال سيرهما بمنطقة كورنيش النيل بدائرة القسم للتنزه فوجئا بشخصان قاما باستيقافهما، والتعدي عليهما محدثين ما به من إصابات، والاستيلاء على الهاتف المحمول لأحدهما كرهاً عنه تحت تهديد السلاح ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما "كمية من مخدرى الاستروكس والبودر- عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالي - 3 هواتف محمولة "أحدهم خاص بالمجني عليه المصاب"- عدد 2 سلاح أبيض المستخدمان في ارتكاب الواقعة".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.