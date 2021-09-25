السبت 25 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سيدة وإصابة شخص آخر في حريق بشقة سكنية في الهرم

حريق
حريق

لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخص آخر إثر حريق اشتعل داخل شقة سكنية بمنطقة المنصورية هرم، نتيجة لتسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز، وتم نقلهما إلى المستشفى، ونجح رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على الحريق، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه. 

 وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المنصورية هرم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتمت عملية الإخماد.

نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء؛ نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق.

وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

الحماية المدنية حريق أمن تسرب وزير الداخلية المنصورية هرم اسطوانة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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