غرفة الشركات  تتعاقد مع شركة تأمين خاصة بالمعتمر المصرى

انتهت غرفة الشركات السياحية من التعاقد مع شركة تأمين تختص بتأمين المعتمر المصري بصورة كاملة فى حالة إصابته بفيروس كورونا المستجد خارج البلاد، إضافة إلى تغطية تكاليف إجراء تحليل (PCR) المطلوب سواء فى مصر أو فى المملكة السعودية، هذا إلى جانب تغطية رد مبلغ العمرة للمعتمر فى حالة عدم سفره بسبب الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تأمين جزء من فلوس المعتمرين، وذلك فى صدور قرار سعودي أومصري بوقف موسم العمرة لأى سبب من الأسباب.

وذلك ضمن الاستعدادات الخاصة بالغرفة لتنظيم رحلات العمرة بعد اصدار المملكة السعودية قرار بفتح موسم العمرة أمام السوق المصري.



قال باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة السابق، إن عودة المعتمر المصري للسفر إلى السعودية فى الوقت الحالي غير مطروحة على الإطلاق، خاصة بعد القرارات السعودية الأخيرة الخاصة بعودة المقيمين الذين تلقوا لقاحات كورونا داخل السعودية قبل مغادرتهم، ما يصعب من فتح باب المعركة أمام السوق المصري فى الوقت الحالي، خاصة أن المعتمر المصري غير حاصل على لقاحات كورونا داخل المملكة، كما أنه لا يستطيع الخضوع لفترة حجر صحي لمدة 15 يومًا داخل المملكة فمدة البرنامج لن تتعدى هذه المدة فى ظل الظروف الحالية لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة السابق، أن غرفة شركات السياحة تستعد لموسم العمرة تحسبًا لصدور قرارسعودي بفتح موسم العمرة فى أي لحظة حتى تكون الغرفة مستعدة تمام للتشغيل الفعلي، مع الأخذ فى الاعتبار هنا أن وضع اسم مصر ضمن 13 دولة غير مسموح لهم بتفويج رحلات تجارية إلى المملكة غير متعلق بالعلاقات بين البلدين أو عدم رغبة المملكة فى استقبال معتمرين من مصر، وإنما يتعلق بعدة أمور أهمها انخفاض نسبة تطعيمات المواطنين فى مصر.



