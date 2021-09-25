السبت 25 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غرفة الشركات  تتعاقد مع شركة تأمين خاصة بالمعتمر المصرى

غرفة الشركات السياحية
غرفة الشركات السياحية

انتهت غرفة الشركات السياحية  من التعاقد مع شركة تأمين تختص بتأمين المعتمر المصري بصورة كاملة فى حالة إصابته بفيروس كورونا المستجد خارج البلاد، إضافة إلى تغطية تكاليف إجراء تحليل (PCR) المطلوب سواء فى مصر أو فى المملكة السعودية، هذا إلى جانب تغطية رد مبلغ العمرة للمعتمر فى حالة عدم سفره بسبب الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تأمين جزء من فلوس المعتمرين، وذلك فى صدور قرار سعودي أومصري بوقف موسم العمرة لأى سبب من الأسباب.

وذلك ضمن الاستعدادات الخاصة بالغرفة لتنظيم رحلات العمرة بعد اصدار المملكة السعودية قرار بفتح موسم العمرة أمام السوق المصري.


 قال باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة السابق، إن عودة المعتمر المصري للسفر إلى السعودية فى الوقت الحالي غير مطروحة على الإطلاق، خاصة بعد القرارات السعودية الأخيرة الخاصة بعودة المقيمين الذين تلقوا لقاحات كورونا داخل السعودية قبل مغادرتهم، ما يصعب من فتح باب المعركة أمام السوق المصري فى الوقت الحالي، خاصة أن المعتمر المصري غير حاصل على لقاحات كورونا داخل المملكة، كما أنه لا يستطيع الخضوع لفترة حجر صحي لمدة 15 يومًا داخل المملكة فمدة البرنامج لن تتعدى هذه المدة فى ظل الظروف الحالية لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة السابق، أن غرفة شركات السياحة تستعد لموسم العمرة تحسبًا لصدور قرارسعودي بفتح موسم العمرة فى أي لحظة حتى تكون الغرفة مستعدة تمام للتشغيل الفعلي، مع الأخذ فى الاعتبار هنا أن وضع اسم مصر ضمن 13 دولة غير مسموح لهم بتفويج رحلات تجارية إلى المملكة غير متعلق بالعلاقات بين البلدين أو عدم رغبة المملكة فى استقبال معتمرين من مصر، وإنما يتعلق بعدة أمور أهمها انخفاض نسبة تطعيمات المواطنين فى مصر.


 

فيروس كورونا المستجد غرفة الشركات السياحية العمرة أمام السوق المصرى تنظيم رحلات العمرة فتح موسم العمرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التأسيس الثالث للدولة المصرية

الأكثر قراءة

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

سعر الدولار اليوم السبت 25-9-2021 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

استقالة 113 قياديًا من حركة النهضة التونسية

وزيرة البيئة: مصر تدعم المملكة المتحدة للخروج بمؤتمر مناخ ناجح

فى ذكراه السابعة.. كواليس لحظات خالد صالح الأخيرة بمركز مجدى يعقوب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

عفاف السيد

حين دخل علينا «القوم»

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية ومواجهة التطرف والإرهاب

علي سعدة

المدينة الباسلة لا تستحق هذا التمثال

مؤمن المحمدي

كابتن لطيف

محمد عبدالعزيز

التعافى بطولة.. فهل تقدر عليها؟

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

أغلى مطاردة.. كم أنفقت إسرائيل للبحث عن «أسرى جلبوع»؟

أبومازن: أمام إسرائيل عام واحد للانسحاب من الأراضي الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية تدين قتل الاحتلال شابًا فى نابلس