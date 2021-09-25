السبت 25 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 سبتمبر 2021

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يستعرض موقع الدستور لقراءة مواقيت الصلاة اليوم السبت الموافق ٢٥سبتمبر ٢٠٢١ في عدد من المحافظات المصرية وتتضمن كلا من محافظة القاهرة الكبرى، الجيزة، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، والسويس.


 مواقيت الصلاة اليوم السبت ٢٥سبتمبر ٢٠٢١

 

مواقيت الصلاة فى محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:١٨

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٥

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٤٧

وقت آذان العصر اليوم   ٣:١٤

وقت اذان المغرب اليوم  ٥:٤٥

وقت أذان العشاء اليوم.  ٧:٠٥

 

مواقيت الصلاة في محافظة الاسكندرية

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٣

وقت الشروق اليوم       ٥:٥٠

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٥٢

وقت آذان العصر اليوم   ٣:١٨

وقت اذان المعرب اليوم  ٥:٥٣

وقت أذان العشاء اليوم  ٧:١١
 

مواقيت الصلاة فى محافظة جنوب سيناء

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٠٧

وقت الشروق اليوم       ٥:٣٣

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٣٥

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠١

وقت اذان المغرب اليوم  ٥:٣٦

وقت أذان العشاء اليوم.  ٦:٥٣
 

مواقيت الصلاة فى محافظة الأقصر

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:١٦

وقت الشروق اليوم       ٥:٣٩

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٤١

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠٧

وقت اذان المغرب اليوم  ٥:٤٣

وقت أذان العشاء اليوم.  ٦:٥٧

 

مواقيت الصلاة فى محافظة اسوان

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٦

وقت الشروق اليوم       ٥:٣٨

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٤٠

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠٥

وقت اذان المغرب اليوم  ٥:٤٢

وقت أذان العشاء اليوم.  ٦:٥٥
 

مواقيت الصلاة فى محافظة السويس

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:١٦

وقت الشروق اليوم       ٥:٣٨

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٤٠

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠٥

وقت اذان المغرب اليوم  ٥:٤٢

وقت أذان العشاء اليوم  ٦:٥٥
 

مواقيت الصلاة فى محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:١٤

وقت الشروق اليوم       ٥:٤١

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٤٣

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠٩

وقت اذان المغرب اليوم  ٥:٤٤

وقت أذان العشاء اليوم  ٧:٠١

 

مواقيت الصلاة فى محافظة الغربية

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:١٨

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٦

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٤٨

وقت آذان العصر اليوم   ٣:١٣

وقت اذان المغرب اليوم  ٥:٤٦

وقت أذان العشاء اليوم.  ٧:٠٧

مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة اليوم مواعيد الصلاة مواعيد الصلاة اليوم السبت مواقيت الصلاة في محافطة القاهرة مواقيت الصلاة في محافطة الاسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التأسيس الثالث للدولة المصرية

الأكثر قراءة

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

سعر الدولار اليوم السبت 25-9-2021 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

استقالة 113 قياديًا من حركة النهضة التونسية

وزيرة البيئة: مصر تدعم المملكة المتحدة للخروج بمؤتمر مناخ ناجح

فى ذكراه السابعة.. كواليس لحظات خالد صالح الأخيرة بمركز مجدى يعقوب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

عفاف السيد

حين دخل علينا «القوم»

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية ومواجهة التطرف والإرهاب

علي سعدة

المدينة الباسلة لا تستحق هذا التمثال

مؤمن المحمدي

كابتن لطيف

محمد عبدالعزيز

التعافى بطولة.. فهل تقدر عليها؟

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

أغلى مطاردة.. كم أنفقت إسرائيل للبحث عن «أسرى جلبوع»؟

أبومازن: أمام إسرائيل عام واحد للانسحاب من الأراضي الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية تدين قتل الاحتلال شابًا فى نابلس