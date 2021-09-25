مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 سبتمبر 2021

يستعرض موقع الدستور لقراءة مواقيت الصلاة اليوم السبت الموافق ٢٥سبتمبر ٢٠٢١ في عدد من المحافظات المصرية وتتضمن كلا من محافظة القاهرة الكبرى، الجيزة، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، والسويس.



مواقيت الصلاة اليوم السبت ٢٥سبتمبر ٢٠٢١

مواقيت الصلاة فى محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٨

وقت الشروق اليوم ٥:٤٥

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٧

وقت آذان العصر اليوم ٣:١٤

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٤٥

وقت أذان العشاء اليوم. ٧:٠٥

مواقيت الصلاة في محافظة الاسكندرية

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٣

وقت الشروق اليوم ٥:٥٠

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٥٢

وقت آذان العصر اليوم ٣:١٨

وقت اذان المعرب اليوم ٥:٥٣

وقت أذان العشاء اليوم ٧:١١



مواقيت الصلاة فى محافظة جنوب سيناء

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٠٧

وقت الشروق اليوم ٥:٣٣

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٥

وقت آذان العصر اليوم ٣:٠١

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٣٦

وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٥٣



مواقيت الصلاة فى محافظة الأقصر

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٦

وقت الشروق اليوم ٥:٣٩

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤١

وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٧

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٤٣

وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٥٧

مواقيت الصلاة فى محافظة اسوان

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٦

وقت الشروق اليوم ٥:٣٨

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٠

وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٥

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٤٢

وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٥٥



مواقيت الصلاة فى محافظة السويس

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٦

وقت الشروق اليوم ٥:٣٨

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٠

وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٥

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٤٢

وقت أذان العشاء اليوم ٦:٥٥



مواقيت الصلاة فى محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٤

وقت الشروق اليوم ٥:٤١

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٣

وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٩

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٤٤

وقت أذان العشاء اليوم ٧:٠١

مواقيت الصلاة فى محافظة الغربية

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٨

وقت الشروق اليوم ٥:٤٦

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٨

وقت آذان العصر اليوم ٣:١٣

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٤٦

وقت أذان العشاء اليوم. ٧:٠٧