البر الرئيسى الصينى يسجل 10 إصابات جديدة محلية العدوى بكورونا

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية في تقريرها اليومي، اليوم السبت، أن البر الرئيسي الصيني سجل يوم الجمعة 10 حالات إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19.

وأضافت اللجنة أن ثماني حالات إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 سُجلت في هيلونغجيانغ، وحالتين في فوجيان.

وتم أيضا تسجيل 28 حالة إصابة جديدة وافدة، بما فيها تسع حالات في قوانغدونغ، وسبع حالات في يوننان، وست حالات في شانغهاي، وحالة واحدة في كل من بكين و تيانجين و لياونينغ و فوجيان و هوبي و قوانجشي.

وقالت اللجنة إن حالتين جديدتين يشتبه بإصابتهما وصلتا من خارج البر الرئيسي الصيني سُجلتا في شانجهاي يوم الجمعة، مضيفة أنه لم تسجل أي وفيات متعلقة بالمرض.

وتم تسجيل ما إجماليه 8935 حالة وافدة في البر الرئيسي الصيني حتى نهاية يوم الجمعة، بينها 8412 حالة خرجت من المستشفيات بعد تعافيها، و523 حالة لا تزال تتلقى العلاج الطبي فيها. ولم تُسجل أي حالات وفاة بين الحالات الوافدة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 95986 حالة حتى يوم الجمعة، بينها 1020 حالة لا تزال تتلقى العلاج، 12 منها في حالة خطيرة.

وخرج ما إجماليه 90330 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي الصيني، فيما توفي 4636 شخصا نتيجة المرض.

وتم تسجيل 14 حالة جديدة بدون أعراض، جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي. وكان هناك ما إجماليه 348 حالة بدون أعراض، منها 340 حالة وافدة، تخضع للملاحظة الطبية حتى يوم الجمعة.

وحتى نهاية يوم الجمعة، تم تسجيل 12176 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، بينها 213 حالة وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و65 حالة إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و16176 حالة إصابة مؤكدة بينها 841 حالة وفاة في مقاطعة تايوان.

وخرج ما إجماليه 11888 مريضا مصابا بكوفيد-19 في هونغ كونغ و63 في ماكاو و13742 في تايوان، من المستشفيات بعد تعافيهم.