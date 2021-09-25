إصابات كورونا العالمية تتجاوز 230.9 مليون حالة

أظهر إحصاء لـ«رويترز»، أن أكثر من 230.9 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و937712.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق من اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:



الدول والمناطق وإجمالي الوفيات وعدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 684950 42769802

الهند 446368 33594803

البرازيل 592964 21308178

المملكة المتحدة 135803 7565867

روسيا 411261 7376374

فرنسا 116371 6977722

تركيا 62489 6959048

إيران 118792 5508885

الأرجنتين 114772 5246998

كولومبيا 126032 4946811



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها وعددالوفيات وعدد الإصابات:



23 - العراق 22039 1990316

36 - المغرب 14076 925507

41 - الأردن 10653 818358

44 - الإمارات 2083 733972

46 - تونس 24676 703059

49 - لبنان 8318 620552

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.