السبت 25 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

جثة
جثة

لقي تاجر مصرعه داخل قطار المناشي، وذلك في نطاق محطة الخطاطبة التابعة لمركز السادات في محافظة المنوفية، وذلك بعدما أطلق عليه شخص طلقات نارية أودت بحياته على الفور وسط ذهول الركاب، فيما سادت حالة من الذعر  والصراخ والهلع بين المتواجدين على متن القطار.


وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطار من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من ركاب القطار المذكور بمصرع شخص داخل القطار، وذلك إثر إطلاق أحد الأشخاص عليه النار أمام أعين الركاب وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة. 

 

وأكد شهود عيان، أن القتيل يدعى "ع. أ. ع،" تاجر عسل، ومقيم كفر داوود الجديدة لتابعة لدائرة مركز السادات، وقُتل داخل قطار المناشي بنطاق محطة الخطاطبة، وأبلغ المتواجدين في القطار شرطة النجدة وانتقل إلى موقع الحادث قوة أمنية من مركز شرطة السادات لبدء التحقيقات في الواقعة.

 

وأوضح مصدر بمديرية الصحة أن جثمان القتيل لم يصل بعد ثلاجة مستشفى السادات المركزي، والتي تعتبر أقرب المستشفيات لمكان الحادث، وذلك بعد معاينة النيابة العامة لمكان الواقعة وإصدار قرارها بنقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى، فيما فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا على مكان الواقعة، والبحث عن الشخص المجهول المتسبب في الحادث.

 

وعلى صعيد آخر منفصل كان قد تمكنت مباحث شبين الكوم من فك لغز العثور على جثة سيدة مذبوحة، حيث عثر الأهالي على الجثمان في منطقة خلف شارع مكينة طحين، وعلى الفور تم إبلاغ قسم الشرطة لبدء التحقيقات في الواقعة، وكشف ملابسات الحادث.

 

وكانت قد شهدت قرية ميت خاقان التابعة لقسم شبين الكوم بالمنوفية جريمة قتل سيدة على يد طليقها، حيث اكتشف الأهالي الواقعة وتم تبليغ قسم الشرطة على الفور ونقل الجثة إلى المشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي. 

 

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة شبين الكوم، بالعثور على جثمان سيدة في العقد الثالث من العمر، مقتولة بقرية ميت خاقان التابعة لدائرة المركز، وتم انتقال فريق بحث من ضباط قسم شبين الكوم بقيادة الرائد أحمد عرفة رئيس المباحث.

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وائل لطفي

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