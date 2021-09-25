السبت 25 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أفراح الموت».. «الدستور» ترصد تفاصيل مصرع فتاة بطلق ناري بكوم أمبو

طلق ناري
طلق ناري

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة، مساء السبت، بقرية السلسلة بمركز كوم أمبو بأسوان، إثر إصابتها بطلقات نارية ببندقية آلية أثناء توجهها برفقة صديقتها عروس بنفس قريتها، وعلى الفور تم نقلها للمستشفى إلاّ أنها كانت فارقت الحياة ولم يستطيعوا إنقاذها.

وترصد "الدستور" تفاصيل حادث مصرع فتاة بقرية السلسلة بمركز كوم أمبو أثر طلقات نارية:

وقالت إحدى أهالي قرية السلسلة بمركز كوم أمبو، إن الفتاة التي لقيت مصرعها، اليوم، كانت تشارك صديقتها العروس والتي تقيم بجوار منزلها أيضًا، وأن أهالي العروس قبل تحركهم من المنزل تعبيرًا عن فرحتهم بحلول زفاف نجلتهم، أطلقوا أمام منزلهم مجموعة من الطلقات النارية باعتبارها أحد العادات البارزة لبعض الأهالي الصعيد، لكن في المرة الأولي لم يصيبوا أي شخص من الموجودين.

أضافت لـ"الدستور" أنه أثناء توجه الفتاة التي لقيت مصرعها أثر طلقات نارية برفقة صديقتها العروس لزيارة مقام شيخ بقرية فطيرة أحدي القري المجاورة لقرية السلسلة بنفس مركز كوم أمبو، باعتبارها أحد الطقوس التي يتبعوها أهالي القرية قبل حفل الزفاف، توقفت سيارات أهل العروس أمام مزلقان شريط السكة الحديد الموجود بقرية السلسلة، نظرًا لعبور قطار في هذا التوقيت ونزل شخص من أحد السيارات لإطلاق العيارات النارية أيضًا اثناء توقفهم، للاحتفال ايضًا.

وأوضحت أن أثناء إطلاقه لأعيرة نارية ببندقية آلية لم يستطيع التحكم فيها ما أدي إلي انحراف السلاح قليلاً وأصابت أحدي الطلقات النارية الفتاة، حيث أنها كانت تجلس برفقة صديقتها العروس في المقعد الأمامي للسيارة وتحديدًا بجانب النافذة، وبعدها توجهوا بها إلي المستشفى لإنقاذها، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها لأنها كانت قريبة من القلب.

وتابعت لـ"الدستور" الفتاة التي لقيت مصرعها، كانت مخطوبة وتم تحديد موعد زفافها في شهر ديسمبر القادم، وأن حالة أسرة صعبة جدًا بعد علمهم بخبر وفاتها ولديهم حزن كبير أثر فراق نجلتهم، وأنها في حاليًا تم إيداع جثمانها بالمشرحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بمصرع فتاة تدعي "نورهان.أ.ج" أثر طلقات نارية ببندقية آلية، أثناء توجهها برفقة صديقتها العروس لزيارة أحد مقامات الشيوخ بقرية فطيرة، ما أدي إلي لفظ أنفاسها الأخيرة فورًا،  وعلي الرغم من التوجه بها إلي المستشفى، وكلنهم لم يتمكنوا من انقاذها.

بناءً على توجيهات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث لإجراء التحقيقات الكاملة أثر مصرع فتاة بطلقات نارية ببندقية آلية، واتخاذ الإجراء اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة بالواقعة.

الدستور النار كوم امبو محافظة أسوان بندقية آلية مصرع فتاة إصابتها حفل الزفاف مخطوبة

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