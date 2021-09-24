مصرع طفل إثر إصابته بطلق ناري أثناء الصيد في مطروح

لقي طفل مصرعه، اليوم الجمعة، وذلك إثر إصابته بطلق ناري أثناء الصيد في منطقة الجراولة بالكيلو 8 شرق مطروح، وتم على الفور نقله إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى مطروح العام، الطفل " إ. خ " ويبلغ من العمر 6 سنوات مصابا بطلق ناري أسفل الظهر، وتم على الفور إجراء إنعاشا قلبيا له ولم يستجب

تم وضع الطفل في ثلاجة حفظ الجثامين بمستشفى مطروح العام تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.

وكان قد لقي طفلين مصرعهما وأصيب 2 أخرين من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة أمام محور الضبعة، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي .



- نصائح لتجنب حوادث الطرق



يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.