الأحد 26 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصرع 3 أشخاص جراء انحراف قطار عن مساره بولاية مونتانا الأمريكية

انحراف قطار
انحراف قطار

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم حين خرج قطار عن القضبان في مدينة جوبلين بولاية مونتانا الأمريكية اليوم، كما تسبب الحادث في إصابة العديد من الأشخاص، لم يتم إحصائهم بعد.


وقالت كيمبرلي وودز المتحدثة باسم الهيئة الوطنية الأمريكية للقطارات "أمتراك"، المالكة للقطار - في بيان اليوم الأحد - إنه كان هناك 147 راكبا و13 شخصا من أفراد طاقم القيادة على متن القطار الذي كان متجها من سياتل إلى شيكاجو عندما خرجت خمس مركبات بالقطار عن مسارها.


من جانبها، قالت الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة وسائل النقل - في بيان - إن هناك تحقيقا يتم إجراؤه بشأن الحادث لمعرفة أسبابه و ملابساته.

 

وعلى صعيد آخر، جددت الولايات المتحدة التزامها مواصلة دعمها شعب كوبا و اتخاذ إجراءات لتعزيز المساءلة عن انتهاكات الحكومة الكوبية لحقوق الإنسان.

 

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن- في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم، ضرورة أن يرفع المجتمع الدولي صوته ضد القمع، بالإضافة إلى الاعتقالات الجماعية للمحتجين الكوبيين.

 

وتابع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن- في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت: ويجب المطالبة بالإفراج عن المسجونين ظلمًا هناك، وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن- في البيان، على دعم رغبة الشعب الكوبي في تقرير مستقبله.

 

وحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حكومة كوبا، و هي عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للشعب الكوبي، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 

وأكدت الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أن شعب كوبا يستحق فرصة لممارسة حقوقهم والتعبير عن تطلعاتهم دون خوف من العنف أو السجن.

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