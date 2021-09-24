فؤاد حسين: العراق في مُقدمة البلدان المحاربة للإرهاب

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم، أن العراق في مُقدمة البلدان التي حاربت الإرهاب وحققت انتصارات كبيره، مُعرباً عن استعداده للتعاون مع الأجهزة الأمميّة المعنيّة بمُكافحة الإرهاب من أجل تعزيز الجُهُود الراميّة إلى مُكافحة هذه الآفة الخطيرة والقضاء عليها نهائياً.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير وكيل الأمين العامّ لمُكافحة شؤون مُكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف ، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة في نيويورك.

وذكر بيان لوزارة الخارجية - أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن الوزير أشار إلى أن العراق يتابع باهتمام بالغ موضوع مُخيم الهول الذي يضم مقاتلين أجانب من مُختلف الجنسيات، ويضم أيضاً نساء، وأطفالا.

وأكد حسين أنَّ الجزاءات القانونيّة سيتم تطبيقها على كل من ارتكب أعمالا إرهابيّة إجراميّة ضد الشعب العراقيّ طبقاً للقوانين والدستور ، داعيا البلدان المعنيّة إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤوليتها في إنهاء هذا الملف.

وأشاد وكيل الأمين العامّ فلاديمير فورونكوف بالجُهُود التي يبذلها العراق في مُكافحة الإرهاب، مُعرباً عن استعداده لدعم العراق في جُهُوده في القضاء التام على الإرهاب.

وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم، دعم بلاده للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى نزع السلاح العام والكامل بما يعزز الأمن والسلم الدوليين.

وذكر المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال كلمة حسين في مؤتمر المادة (14) المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ المُنعقد افتراضيا.

وأشار وزير الخارجية العراقي إلى جهود بلاده في مُحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، ومكافحة الإرهاب لاستئصاله والقضاء التام عليه.

وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم، أن بلاده اتخذت العديد من الخطوات لوقف الهجرة غير المشروعة، داعيا البلدان المعنية إلى أهمية الاضطلاع بمسؤولياتها، وضرورة التعامل مع المواطنين العراقيين العالقين على الحدود بشكل إنساني ولائق.