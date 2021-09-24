الجمعة 24 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رغم أزمة كورونا.. إيسلندا تنتخب برلمانا جديدا غدا

إيسلندا
إيسلندا

تفتح مراكز الاقتراع أبوابها غدا السبت فى جزيرة أيسلندا شمالي المحيط الأطلسي، لانتخاب برلمان جديد للبلاد.

وتبدأ عملية التصويت في العاشرة من صباحا بالتوقيت المحلي وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الثانية عشرة ليلا.

ومن المقرر إعلان النتائج الجزئية الأولية بعد وقت قصير من إغلاق مراكز الاقتراع، لكن النتيجة النهائية لن تعلن حتى صباح الأحد.

تحكم رئيسة الوزراء كاترين جاكوبسدوتير أيسلندا - غير العضو بالاتحاد الأوروبي بسكانها البالغ عددهم 360 ألف نسمة - منذ أربعة أعوام.

وتأمل رئيسة الوزراء وزعيمة حركة اليسار الأخضر في الفوز بفترة ولاية أخرى على الرغم من نتائج الاستطلاع السيئة لحزبها.

ومع ذلك يرى الخبراء أنه من الممكن أن تكون أربعة أحزاب على الأقل بدلا من ثلاثة ضرورية للأغلبية البرلمانية.

يضم البرلمان الأيسلندي "ألثينج"، وهو أحد أقدم البرلمانات في العالم ،63 مقعدا - وهذا يعني أن  الائتلاف الحاكم يحتاج إلى 32 مقعدا على الأقل لتحقيق الأغلبية البرلمانية.

مراكز الاقتراع الاتحاد الأوروبي حركة اليسار الأخضر جزيرة أيسلندا شمالي المحيط الأطلسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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