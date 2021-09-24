الأرصاد تحذر: انخفاض تدريجي في الحرارة خلال الأيام المقبلة

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس غدًا.

وقال «شاهين» لـ«الدستور» إنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة مع بداية فصل الخريف، مشيرًا إلى أن البلاد ستشهد انخفاض تدريجيًا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

ويكون الطقس اليوم مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وتصل درجة الحرارة إلى 32 درجة فى القاهرة اليوم وسيشهد اليوم طقس شديد الحرارة رطبا على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويستمر الطقس ليلاً معتدل الحرارة رطبا في القاهرة وباقي أنحاء مصر.

ونوه إلى استمرار الشبورة المائية على الطرق المتجهة من وإلى القاهرة ومدن القناة والوجه البحري ووسط سيناء ويستمر نشاط الرياح على شمال الصعيد والقاهرة والسواحل الشمالية والغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

تفاصيل طقس غدًا

وأشار إلى أن حالة الطقس غدًا ستكون قريبة من اليوم بينما تنخفض درجات الحرارة في شمال الصعيد وجنوبه عن اليوم بحوالي درجة واحدة، حيث سيشهد موجة حارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، شمال الصعيد، بينما سيكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، فيما يكون الطقس ليلًا، لطيفًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وجنوب البلاد، معتدلاً على جنوب سيناء.

أهم الظواهر الجوية

وأشار إلى استمرار الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطريق السريعة المتجهة للقاهرة الكبري ومدن القناة والوجه البحري ووسط سيناء والسواحل الشمالية وتتكون السحب المنخفضة والمتوسطة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية بما يعمل على التلطيف من درجات الحرارة وتنشط الرياح على عدد من المناطق بما يقلل من الإحساس بارتفاع الرطوبة النسبية.

درجات الحرارة غدًا

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة.