الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سامي مغاوري يخدع أهل منطقته في «الفرح فرحنا»

سامي مغاوري
سامي مغاوري

يواصل الفنان سامي مغاوري تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل “الفرح فرحنا” الذي يخوض بطولته الفنان محمد أسامة الشهير بـ“أوس أوس”.

وقال سامي مغاوري في تصريح لـ"الدستور" إنه يجسد خلال الأحداث دور والد ميرنا جميل وهو رجل طيب ولكنه يخدع أهل منطقته بأنه يعمل في وظيفة مهمة وله معارف لتسهل الأمور على كل من يقصده، ولكن مع توالي الأحداث يكتشف أهل منطقته كذبه عليهم، وذلك في إطار اجتماعي كوميدي لايت.

مسلسل “الفرح فرحنا” بطولة أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبدالرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب، وعبده، وإشراف عام على الكتابة أوتاكا، وإخراج معتز التوني.

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