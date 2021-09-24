الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو التعدى على طفل بالغربية

الداخلية
الداخلية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً التعدى على طفل بالغربية، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".. متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على أحد الأطفال بمنطقة الصاغة بطنطا بمحافظة الغربية.

وبالفحص أمكن تحديد الشخص المذكور وتبين أنه (بائع متجول – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا). 

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية برئاسة العميد أحمد مبروك رئيس مباحث المديرية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأن الطفل المُشار إليه هو نجله، وعلل قيامه بالتعدى عليه لقيامه بسرقة مبلغ مالى منه حال تواجده بالمنطقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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