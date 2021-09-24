الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وفد من «التنسيقية» يرافق وزيرة التضامن في زيارة مشروعات تنموية بالفيوم

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

 زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محافظة الفيوم، برفقة الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

 وضم وفد التنسيقية، النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وكريم الكناني وشيرين فتحي ومحمد طه الحوشي وعمر مرزيان وحسن حجاب أعضاء اللجان النوعية بالتنسيقية. 

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

وتفقد الوفد إحدى مدارس التعليم المجتمعي لمؤسسة مصر الخير، بحضور الدكتورة أمل مبدى رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، والدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

 وحرصت وزيرة التضامن ووفد التنسيقية، على تفقد فصول المدرسة وإجراء حوار مع القائمين عليها والأطفال الملتحقين بها، والاطلاع على أساليب الدراسة المتبعة للأطفال في تلك المدارس. 

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

كما تفقد الوفد إحدى عيادات مشروع "2 كفاية"، للاستماع إلى بعض تجارب السيدات بالمحافظة، والدور الذي يقمن به في توعية الآخرين بأهمية تنظيم الأسرة، وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية. وشارك الوفد في احتفالية إطلاق المبادرة الرئاسية "تتلف في حرير" بمحافظة الفيوم بمشاركة المحافظ ومحمد مختار مدير الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم صندوق "تحيا مصر". 

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

واختتم وفد التنسيقية الجولة بحضور فعالية تدشين قافلة التمكين الاقتصادي التي ينظمها برنامج فرصة، وتسليم عدد من المشروعات للمواطنين. 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الفيوم وزيرة التضامن الاجتماعي نيڤين القباج التنسيقية الوفد

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