الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة شاب انتحر من أعلى كوبرى طلخا بالدقهلية

جثة
جثة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية، من انتشال جثة  شاب مجهول الهوية ألقى بنفسه بالنيل من أعلى كوبري طلخا.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث.

تبين بعد قيام عدد من الأهالي بإبلاغ النجدة،  قيام  شاب بإلقاء نفسه من أعلى كوبري طلخا.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ،  حيث تم  تمشيط المنطقة والاستعانة برجال الإنقاذ الذين تمكنوا من انتشال الجثمان ونقله لمستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي ".

وإخطار النيابة التي باشرت التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول هوية الشاب المنتحر وملابسات الواقعة.

قوات الإنقاذ الإنقاذ النهري جثة شاب النيل كوبري طلخا

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