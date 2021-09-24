انتشال جثة شاب انتحر من أعلى كوبرى طلخا بالدقهلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية، من انتشال جثة شاب مجهول الهوية ألقى بنفسه بالنيل من أعلى كوبري طلخا.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث.

تبين بعد قيام عدد من الأهالي بإبلاغ النجدة، قيام شاب بإلقاء نفسه من أعلى كوبري طلخا.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ، حيث تم تمشيط المنطقة والاستعانة برجال الإنقاذ الذين تمكنوا من انتشال الجثمان ونقله لمستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي ".

وإخطار النيابة التي باشرت التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول هوية الشاب المنتحر وملابسات الواقعة.