الجمعة 24 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعدة مناسبات على مدار اليوم

الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، بذكرى كل من استشهاد القديس فيلكس وريجولا أخته، واستشهاد القديس اكسيوبرانتيوس.

وتكتفي الكنيسة القبطية خلال احتفالات اليوم بالقداس الإلهي الذي يُقرأ خلاله العديد من القراءات الكنسية على مدار اليوم مثل:
العشية: مزامير 40 : 2 – 3، متى 7 : 22 - 25
باكر: مزامير 89 : 24,19، لوقا 13 : 23 - 30
قراءات القداس
البولس: 1 كورنثوس 3 : 1 - 8
الكاثوليكون: 2 بطرس 1 : 1 - 11
الإبركسيس: اعمال 15 : 13 - 29
السنكسار: حلول اليوم الرابع عشر من شهر توت أول شهور السنة القبطية، نياحة القديس أغاثون العمودي في سخا، استشهاد القديس فيلكس وريجولا أخته، استشهاد القديس اكسيوبرانتيوس
الإنجيل: مزامير 61 : 1 – 3، لوقا 14 : 25 – 35

السنكسار السنكسار الكنسي السنكسار الدستور

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قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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