الكرملين عن احتمال دعوة طالبان لزيارة موسكو: نراقب تصرفاتهم

أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، تعليقًا على إمكانية دعوة حركة "طالبان" المحظورة في روسيا لزيارة موسكو، أن الكرملين يراقب تصرفات هذه الحركة والتشكيل النهائي للسلطة في أفغانستان.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة، ردًا على سؤال حول احتمال دعوة طالبان لزيارة موسكو: "نحن مثل الغالبية العظمى من البلدان في العالم نفضل حاليًا أن نراقب عن كثب ما تفعله طالبان في أفغانستان". وأضاف:" نحن أيضًا نراقب التشكيل النهائي، الذي ستتخذه السلطة في هذا البلد، وكيف سيتم ضمان تنفيذ الوعود السابقة"، مشيرًا إلى أن بلاده تراقب كل هذا بشكل وثيق جدًا.

وعلى صعيد آخر، أكّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تريد جميعها أفغانستان مستقرّة.

وقال جوتيريش، في تصريحات، وفقًا لقناة «الحرة» الأمريكية، الخميس، إن الدول الخمس جميعًا تريد أفغانستان تُحترم فيها حقوق النساء والفتيات، وأفغانستان لا تكون ملاذًا للإرهاب، وأفغانستان تكون لدينا فيها حكومة جامعة تمثّل مختلف قطاعات السكّان.

وكان وزراء خارجية الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي قد اجتمعوا، أمس، بمبادرة من بريطانيا التي أبدت رغبتها في التحدث "بصوت واحد مع طالبان".

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، دعا المجتمع الدولي، في وقت سابق، إلى البحث عن آلية مناسبة لضخ الأموال في اقتصاد أفغانستان تفاديًا لانهياره.

وأضاف جوتيريش أنه من المهم للغاية التواصل مع حركة طالبان، معلنًا التزام الأمم المتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني.

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريبًا، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابول، فيما تستمر الدول الغربية فى إجلاء مواطنيها.

وفر الرئيس أشرف غني من البلاد، مع دخول المسلحين المدينة، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابول، أملًا في مغادرة البلاد هربًا من قبضة الحركة المتشددة.