الجمعة 24 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

أرمينيا تسجل 906 إصابات بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا في أرمينيا
كورونا في أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة في أرمينيا، اليوم الجمعة، تسجيل 906 حالات إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 256 ألفًا و554 حالة.

وسجلت وزارة الصحة- وفقًا لوكالة أنباء أرمين برس الأرمينية- 16 حالة وفاة؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 5 آلاف و181 حالة، ويرتفع إجمالي المتعافين إلى 238 ألفًا و527 متعافى منذ بدء تفشي الوباء.

وسجلت سلوفينيا 941 إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 288 ألفًا و219 حالة منذ بداية تفشي الجائحة.

وذكرت وزارة الصحة السلوفينية، أن البلاد شهدت وفاة خمسة أشخاص متأثرين بإصابتهم بالفيروس التاجي؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4526 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، وإجمالي حصيلة المتعافين من الفيروس تجاوزت الـ 270 ألف متعافى منذ بدء الجائحة.

وسجلت سلوفاكيا 829 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 406 آلاف و760 حالة. 

وذكرت وزارة الصحة السلوفاكية، أنه توفي شخصان بكورونا؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12 ألفًا و594 شخصًا؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 385 ألفًا و167 متعافى منذ بدء تفشي الوباء.

وسجلت وزارة الصحة المجرية 531 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابات إلى 820 ألفًا و78 حالة.


وذكر بيان للصحة المجرية - على موقعها الإلكتروني - أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30 ألفًا و151 حالة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، وإجمالي المتعافين من الفيروس إلى 781 ألفًا و794 متعافى منذ بدء الجائحة.


وسجلت التشيك 488 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و688 ألفًا و457 حالة.

وذكرت وزارة الصحة التشيكية أن إجمالي الوفيات بلغ 30 ألفًا و451 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ويبلغ إجمالي المتعافين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و651 ألفًا و812 متعافى.

الصحة في أرمينيا الصحة الارمينية يريفان كوفيد

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