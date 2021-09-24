إعلان أسماء الطلاب المقبولين بقسم اللغة الإنجليزية بـ«تجارة عين شمس»

أعلنت كلية التجارة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور خالد قدري، أسماء الطلاب المقبولين للدراسة بقسم اللغة الفرنسية للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور خالد قدري، أنه على الطلاب اللذين تم قبولهم التوجه إلى الكلية لسداد المصروفات الدراسية المقررة إلكترونياً عن طريق حساب الطالب على نظام جامعة عين شمس الإلكتروني (UMS)، بدءاً من ٢٦ وحتى ٢٨ سبتمبر الجاري.

جدير بالذكر أن مجلس جامعة عين شمس كان قد وافق بصورة استثنائية تطبق هذا العام فقط على قرار مجلس كلية التجارة

علي تعديل شروط القبول بشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية، بحيث يكون الحد الأدنى لدرجة اللغة الإنجليزية كلغة أولى 65% إذا كانت اللغة الإنجليزية هى اللغة الأولى، وأن يكون 75% إذا كانت اللغة الإنجليزية لغة ثانية، للقبول بشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية.

للتعرف على الأسماء برجاء زيارة الرابط التالي:

https://www.facebook.com/436147646742681/posts/144712

0668978702/?sfnsn=scwspmo.

وفي سياق آخر، قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تقرر استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة، وتشمل (الطلاب الناجحين في الدور الثاني، وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: www.Tansik.Egypt.gov.eg في الفترة من يوم السبت الموافق 25/9/2021 ولمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم الإثنين الموافق 27/9/2021.

الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة:

الحد الأدنى للتقدم لجميع الشعب العلمية والشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50%.

مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات:

يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً يومياً خلال أيام المرحلة.

ويمكن للطالب التقدم أيضاً عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحاً لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.