منتدى المنظمات الأهلية بـ«القومى للمرأة» يناقش أهمية العمل الجماعى

عقد منتدى المنظمات الأهلية بالمجلس القومي للمرأة، اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور نبيل صموئيل، عضو المجلس، ومقرر لجنة المنظمات الأهلية، وبمشاركة عضوات وأعضاء اللجنة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وافتتح الاجتماع الدكتور عصام العدوى عضو اللجنة وتحدث عن أهمية قضية" القدرة الكلية" وهي أهمية العمل الجماعى لفريق عمل منتدى المنظمات الأهلية، واستعرض تجارب مصر وعددًا من الدول الأخرى فى هذا المجال، مؤكدًا احتياج المجتمع المدني إلى هذا العمل الجماعي الآن لتحقيق الاستفادة القصوى.

نبيل صموئيل خلال فعاليات الاجتماع

واستعرض الدكتور علاء صابر، عضو اللجنة ومنسق فريق القدرة الكلية بالمنتدى مفهوم القدرة الكلية والمفاهيم ذات الصلة حيث عرض إشكاليات العمل الجماعى وتحدياته، وآليات التطوير.

وأوضحت الدكتورة أمانى قنديل، الخبيرة الدولية والباحثة فى شئون المجتمع المدنى وعضو اللجنة، أن مصطلح "القدرة الكلية" يتكون من مجموعة عناصر (بشرية ومادية وثقافية واجتماعية وبيئة تشريعية)، وجميعها عناصر تؤثر على بيئة العمل، ولابد من وجود حالة من التفاعل بينها للكشف عن قدرات جميع الأطراف وقياس وتقييم الأداء والحرص على وجود قيمة مضافة.

فيما أكد الدكتور أيمن عبدالوهاب، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو اللجنة، ضرورة أن تكون محاور أجندة العمل الأهلي هي أحد محاور الأجندة الوطنية لمصر، موضحًا ضرورة أن تمثل قضايا المرأة جوهر هذه المحاور وهو ما يتطلب بناء الثقة بين المجتمع المدنى والحكومة، كما أكد أهمية ألا يغلب الجانب الخيرى على فلسفة العمل الأهلي، وإنما ضرورة وجود الجانب التنموي وبناء الوعي.

وأشار الدكتور نبيل صموئيل، عضو المجلس ومقرر لجنة المنظمات الأهلية والمنتدى إلى أن السبب فى تراجع العمل الأهلى خلال الفترة الماضية هو التراجع والتدنى الثقافى وهو نتيجة حتمية لتراجع دور التعليم والمؤسسات الثقافية والإعلامية، مشددًا على أن فكرة أن يقوم العمل الأهلي بمعزل عن مؤسسات الدولة تعوق المفاهيم التنموية، لافتًا إلى أن المنتدى يعمل على جميع قضايا المرأة من خلال فرق عمل تتمتع بالحرية فى العمل والتواصل مع جميع الجهات وتنفيذ البرامج لتوجيه نظر المجتمع نحو القضية محور الاهتمام، وأن العمل بالفكر التنموي يحتاج إلى تغيير ثقافى حقيقي.