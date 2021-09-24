الجمعة 24 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

خطبة صلاة الجمعة من مسجد التوبة بمحافظة البحيرة (بث مباشر)

الدكتور نوح العيسوي
الدكتور نوح العيسوي

يؤدي الدكتور نوح العيسوي، مدير الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم" المؤاساة في القرآن الكريم"، من مسجد التوبة في محافظة البحيرة.

وتقدم " الدستور" لقرائها بثا مباشرا لصلاة الجمعة نقلا عن التليفزيون المصري. 

كانت وزارة الأوقاف قد أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة هو "المواساة في القرآن الكريم"، مطالبة الأئمة بالالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا تزيد مدة الخطبتين الأولى والثانية عن عشر دقائق، مراعاة للظروف الراهنة.

وأكدت وزارة الأوقاف ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم ما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ومن ناحية أخرى، تفتتح وزارة الأوقاف اليوم 15 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، ومسجدا واحدا صيانة وترميمًا، مؤكدة أنه بذلك يكون إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 /2021م حتى تاريخه 196 مسجدًا، منها 173 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و23 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:


مديرية أوقاف البحيرة 
1. عبد الجواد عبد الكريم – البرنوجي – مركز دمنهور
2. فوزي حسين – النوبارية
3. التقوى أبو زيد – شمال التحرير – مركز أبو المطامير 
4. عبد الله بن مسعود – الخزان – مركز دمنهور
5. أحمد محسن الغربية – مركز شبرا خيت
6. الهدايا – مورده دسونس – مركز ابو حمص 
7. سويف – بسنتواى – مركز أبو حمص 
8. كفر داود – وادي النطرون
9. النور بمحطة ( 1 ) قرية المعركة – م ومدينة بدر 
10. النور العزبة البحرية – طلمبات - برسيق – أبو حمص 
11. إسكندر- البستان – مركز الدلنجات
12. صدناوي الكبير - السناوي 
13. حميده حسن - كوم البركة – كفر الدوار 

مديرية أوقاف سوهاج 
14. الحفايظة – العوامر – العسيرات 
15. أحباب الرسول – قرية الحريزات الغربية – مركز المنشأة 
 

الدكتور نوح العيسوي شؤون مكتب وزير الأوقاف خطبة الجمعة المؤاساة في القرآن الكريم مسجد التوبة محافظة البحيرة بث مباشر لصلاة الجمعة

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