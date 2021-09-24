عبدالدايم بافتتاح «مهرجان جرش»: القوى الناعمة تخلق تقاربًا بين الشعوب

وجهت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، التهنئة للقائمين على مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن، لانعقاد دورته الحالية بعد غيابه العام الماضي، مؤكدة أنه من أعرق الفعاليات الإبداعية في الوطن العربي.

وقالت عبدالدايم، في كلمتها خلال افتتاح المهرجان، إن القوى الناعمة تنجح دوما في خلق حالة من التقارب والتلاقي بين الشعوب، مشيرة إلى أن المحافل الفكرية والفنية تعد محرابا يجمع المبدعين ويخلق حوارا مميزا بينهم، مشيدة بأساليب التنظيم التى عبرت عن وعي الشعب الأردني وجهد المسئولين لإتمام إقامة هذه الدورة.

وأوقد الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، مندوبا عن الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، شعلة مهرجان جرش للثقافة والفنون، إيذانا بانطلاق فعاليات دورته الخامسة والثلاثين بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، في المسرح الشمالي بمدينة جرش الأثرية.

وقال رئيس اللجنة العليا للمهرجان وزير الثقافة الأردني، علي العايد، إن عودة مهرجان جرش هي عودة للتالق، مشيرا إلى أن المهرجان كرس التقاليد والقيم الإبداعية العالية باعتباره أحد الروافع الهامة في المشهد الثقافي الأردني منذ تأسيسه قبل 100 عام.

مهرجان جرش

وأضاف العايد أن الأردنيين في هذا اليوم الذي نتحدّى فيه ذاتنا، ونتحدّى فيه قدرتنا على إعادة تأهيل المدينة لتستقبل أهلها من جديد، ونتحدّى فيه الفيروس الخطير الذي أوقف الفرح في شرايين هذا المهرجان، ليعود ينبض بالمحبة والحياة من جديد، ويرفع راية الفرح في مواجهة الخوف، مضيفا أنه خلال 100 عام من عمر دولتنا الحديثة جعلتنا في قطاع الفن والثقافة نذلل الصعاب، ونمهّد الطريق كي تدور عجلة الإبداع.

وأشار إلى أن مهرجان جرش يرسم الفرح على الوجوه، ويحرس أحلام المبدعين ويمزجها بعراقة المكان وكبرياء أهله الطيبين، لافتا الى أن الكبار يمرون من تحت أعمدته يتنسّمون عبق الحضارات ويزهون بأنهم في "جرش"، سيد المهرجانات وبوصلة الإبداع وسرّ النجومية لكثير من عمالقة الإبداع.

مهرجان جرش

بدوره، قال رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى عضو اللجنة العليا للمهرجان، حمد الكرازنة، إن جرش هذا العام يحمل رسائل عديدة، منها أنه ينقل رسالة محبةٍ وسلامٍ لجميعِ أركانِ المعمورة بأنّ الأردنَ بقيادتِه الهاشميةِ الرشيدة بدأَ بالتعافي من آثارِ هذهِ الجائحة، وإننا نقول للعالمِ أجمعْ إننا مُتَشَبِّثُونَ بقيادتِنا الهاشميةْ ومنْتَمونَ لهذا البلدِ الصامدْ.

ومنحت في حفل الافتتاح جائزة ملتقى جرش النقدي للرواية عن مجمل الأعمال للأديب الأردني الراحل عيسى الناعوري، وتحت عنوان "سلام على بلادي".

مهرجان جرش

يذكر أن هذه الدورة من المهرجان تحمل شعار (جرش مزينة بالفرح)، وتحتضن مشاركات فنية تزيد على 70 فنانا أردنيا وعربيا، وفرقا فنية تراثية وفلكلورية أردنية وعربية وعالمية، ومشاركات شعرية وأدبية متنوعة، وقررت لجنته العليا استمراره حتى الثاني من أكتوبر المقبل، وبمناسبة الاحتفالات بمئوية الدولة الأردنية أعلنت الدخول المجاني لحضور الفعاليات باستثناء حفلات نجوم العرب الذين سيحيون حفلات على المسرح الجنوبي، وتفتتح الفنانة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي أولى الحفلات، كما يشارك فى الفعاليات النجوم العرب نجوى كرم من لبنان، وجورج وسوف وحسين الديك من سوريا، ونبيل سيف من العراق، إلى جانب مشاركات لعدد من الفنانين الأردنيين، وتحيي فرقة الأكاديمية الشركسية عرضا فنياً، وحفلاً فنياً تنظمه نقابة الفنانين الأردنيين.

ويختتم الحفلات الفنانان عمر العبد اللات، وصاحبة لقب "ذا فويس" الفنانة الأردنية نداء شرارة، كما تقام على المسرح الشمالي وفي ساحة الأعمدة العديد من الفعاليات الأدبية والثقافية، والعروض الفنية التي تقدمها مجموعة من الفرق الدولية، وتكريما لمنجز الشاعر جريس سماوي الإبداعي فقد جاء البرنامج الشعري والندوات الفكرية تحت عنوان دورة الشاعر والأديب الأردني الراحل "جريس سماوي"، ويشارك في فعالياتها حوالي 250 شاعرا أدبياً ومفكرا أردنيا وعربيا.