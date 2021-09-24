بعد عودتها من سويسرا.. «العوضى» يكشف تفاصيل الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز

وصلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز إلى القاهرة قادمة من سويسرا، منذ ساعات قليلة، وذلك بعد رحلة علاج استمرت لعدة أسابيع.

وكشف الفنان أحمد العوضي، لـ"الدستور"، عن أن زوجته أصبحت بصحة جيدة للغاية ومتحمسة لرؤية جمهورها قريبًا، لافتًا إلى أنها تشكر كل من تواصل معها أو مع المقربين لها للاطمئنان على صحتها.

وعلم «الدستور» أن ياسمين عبدالعزيز ستعود للتحضير لأعمالها الفنية خلال أيام، لتكون جاهزة للتحضير للماراثون الرمضاني القادم بشكل كامل.

وسافرت ياسمين عبدالعزيز إلى سويسرا 9 أغسطس الماضي، ورآها العديد من المتواجدين في مطار القاهرة الدولي منقولةً على سرير طبي هبط من سيارة الإسعاف متوجها لإحدى الطائرات المُجهزة لها خصيصًا لنقلها إلى سويسرا، لمتابعة إرشادات طبيبها الخاص بجنيف، الذي أشرف على ولادتها ابنها سيف، نجل رجل الأعمال محمد حلاوة.

وبدأت أزمة ياسمين الشهر الماضي، عندما أعلن العوضي عن وجود أزمة صحية لزوجته وأنها داخل غرفة العمليات، وبعدها اتضح أنها دخلت في غيبوبة نتيجة الإهمال الطبي داخل العمليات.. شارك الثنائي العوضي وياسمين خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل «اللي مالوش كبير» مع خالد الصاوي، ومحمود حافظ، ودنيا عبدالعزيز، وأحمد عبدالله محمود، وأحمد سعيد عبدالغني، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وعايدة رياض، العمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.

وتستعد ياسمين للعودة للسينما بفيلم جديد يحمل اسم "حظاظا بظاظا"، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في موسم رمضان الماضي، وتعد ياسمين من بين أهم نجمات السينما والدراما في مصر آخر 20 عاما؛ لأنها النجمة الوحيدة التي تصدرت شباك التذاكر وأفيشات السينما والدراما من نجمات جيلها، واستطاعت تحقيق نجاحات كبيرة، سواء بالمشاهدات في التليفزيون والمنصات الإلكترونية أو الإيرادات للأعمال السينمائية.