منها جفاف العين والصداع.. 5 أعراض لمتلازمة الرؤية الحاسوبية وكيفية الوقاية منها

هل تعاني من جفاف وحرقان في العين مصحوب بالصداع؟، هل تتعب من التحديق في شاشة الكمبيوتر؟، قد تكون مصابًا بما يسميه الأطباء "متلازمة CVS" أو متلازمة الرؤية الحاسوبية وهي حالة مؤقتة ناتجة عن استخدام جهاز كمبيوتر أو التحديق في شاشة لفترة طويلة من الزمن، وتعد هذه الحالة مزعجة لمعظم القوى العاملة الذين يتعاملون مع جهاز الكمبيوتر.

وغالبًا ما يؤدي عرض شاشة الكمبيوتر إلى جعل العين تعمل بجهد أكبر من المعتاد، فالمتطلبات المرئية العالية للعمل على أجهزة الكمبيوتر تجعل الأفراد عرضة لمختلف الظروف المتعلقة بالرؤية، وفقا لموقع "health line"

- أسباب الإصابة بمتلازمة الرؤية الحاسوبية

يختلف عرض شاشة الكمبيوتر كثيرًا عن قراءة صفحة مطبوعة، وغالبًا ما تكون الحروف على شاشة الكمبيوتر غير دقيقة أو محددة بدقة ، ويتم تقليل مستوى تباين الحروف مع الخلفية ، وقد يؤدي وجود الوهج والانعكاسات على الشاشة إلى صعوبة المشاهدة.

كما تؤدي المسافات والزوايا المختلفة أيضًا إلى تفاقم المشكلة، حتى أن مشاكل الرؤية البسيطة يمكن أن تتحول إلى مشاكل كبيرة بسبب الاستخدام المطول للكمبيوتر، و حتى الأشخاص الذين لديهم نظارة طبية أو وصفة طبية للعدسات اللاصقة قد يجدون أنها غير مناسبة لمسافات المشاهدة المحددة لشاشات الكمبيوتر الخاصة بهم.

في الواقع ، جنبًا إلى جنب مع حالات العين ، يمكن أن يؤدي الوضع الذي نستخدم فيه أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى تقلصات عضلية أو ألم في الرقبة أو الكتف أو الظهر.

- أعراض "متلازمة CVS"

بعض الأعراض الشائعة والتي عادة ما تكون مؤقتة وتختفي بعد توقف الشخص عن استخدام الكمبيوتر، هي:

1- إجهاد العين.

2- الصداع.

3- تشوش الرؤية.

4- جفاف العين.

5- الألم حول منطقة العنق والكتف.

والأشخاص الذين يقضون ساعتين متواصلتين أو أكثر أمام الشاشة، معرضون بشكل أكبر للإصابة بـمتلازمة CVS بسبب إجهاد العين.

- علاج متلازمة الرؤية الحاسوبية

هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للوقاية من متلازمة الرؤية الحاسوبية حيث يمكنك ارتداء نظارات، وإذا لم يكن لديك نظارات تصحيح نظر استخدم نظارات مضادة للوهج، وإذا كنت تعاني من جفاف العين يمكنك استخدام قطرات العين المرطبة.

و يُنصح أيضًا بأخذ فترات راحة متكررة لمنع إجهاد العين، فيجب أن تأخذ استراحة لمدة 15 دقيقة لكل ساعتين تستخدم فيها الكمبيوتر، وكذلك وضع شاشة الكمبيوتر بزاوية مريحة (15 إلى 20 درجة تحت مستوى العين كما تم قياسها من وسط الشاشة).

ولا تنس أن وضعية الجلوس امام الكمبيوتر لها نفس القدر من الأهمية، اجلس على كرسي مريح مع ظهر قابل للتعديل واحتفظ بقدميك على الأرض.