قتيلان و12 مصابًا بعد إطلاق نار فى تينيسى الأمريكية

قال مسؤولون بولاية تينيسي الأمريكية إن مسلحاً قتل شخصاً واحداً على الأقل، وأصاب أكثر من 12 آخرين بعد إطلاق النار على متجر.

وذكرت الشرطة في مؤتمر صحفي بثته قناة "فوكس 13" أن إطلاق النار كان في متجر بقالة كروغر في كوليرفيل، 40 كيلومتراً شرق ممفيس، وفقا لفرانس برس.

وتابعت الشرطة أن مطلق النار توفي متأثراً باصابته بطلق ناري أطلقه على نفسه، وفقاً لصحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية.

من جانبه ذكرت شبكة "فوكس نيوز"، أن إحدى الطائرات المقاتلة من طراز (إف 16)، اعترضت طائرة أخرى ذات محرك واحد انتهكت بشكل مؤقت المجال الجوى المحظور فوق مدينة نيويورك، فى الوقت الذي كان الرئيس الأمريكى جو بايدن يستعد لمغادرة المنطقة بعد إلقاء أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الطائرة المقاتلة اعترضت طائرة من إنتاج شركة "سيسنا" الأمريكية ورافقتها بعيدا.

وقالت قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية إن الطائرة المقاتلة استجابت للحادث حوالي الساعة 2 بعد الظهر وهبطت الطائرة ذات المحرك الواحد سيسنا 182 بسلام فى الساعة 2:30 بعد الظهر، وقال مسؤولون إن الطيار المدني بدا وكأنه خطأ بسيط ، وليس أي نية خبيثة.

وقال متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن إدارة الطيران بدأت التحقيقات في الحادث.

قال مسؤولون بولاية تينيسي الأمريكية إن مسلحاً قتل شخصاً واحداً على الأقل، وأصاب أكثر من 12 آخرين بعد إطلاق النار على متجر.

وذكرت الشرطة في مؤتمر صحفي بثته قناة "فوكس 13" أن إطلاق النار كان في متجر بقالة كروغر في كوليرفيل، 40 كيلومتراً شرق ممفيس.

وتابعت الشرطة أن مطلق النار توفي متأثراً باصابته بطلق ناري أطلقه على نفسه، وفقاً لصحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية.