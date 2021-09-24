قافلة طبية مجانية لقرى الشيخ والى فى الداخلة

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، اليوم الخميس، قافلة طبية مجانية بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، بإشراف جمال آدم، أمين الحزب بالمحافظة.

قافلة طبية



قال النائب محمد علي عبد الغني عضو مجلس الشيوخ عن الوادي الجديد، وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان إعلامي له، اليوم الخميس، إن القافلة قدمت خدماتها بقرى الشيخ والي التابعة لمركز الداخلة، وضمت 5 تخصصات طبية " باطنية – أطفال – جلدية – أسنان – أنف وأذن وحنجرة"، وجرى توقيع الكشف على 65 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي المنطقة والقرى المجاورة لها.

قافلة طبية



وأضاف عبد الغني، أن تنظيم القافلة يأتي في إطار التوجهات العامة للدولة، والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، ومن منطلق حرص الحزب بالمحافظة على صحة المواطن، للوصول بالخدمة الطبية للمناطق النائية والمحرومة.