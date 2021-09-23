بمشاركة 60 شركة.. افتتاح منتدى روابط الأعمال بين مصر وزامبيا

افتتح السفير معتز أنور، سفير مصر في لوساكا، منتدى روابط الأعمال بين مصر وزامبيا الذي نظمته سفارة جمهورية مصر العربية في زامبيا بالتنسيق مع المكتب التجاري والمجلس التصديري للصناعات الهندسية بمشاركة 15 شركة مصرية عاملة في قطاع الصناعات الهندسية و45 شركة زامبية، وذلك إبان زيارة وفد المجلس لزامبيا خلال الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر 2021.

افتتاح منتدى روابط الأعمال بين مصر وزامبيا

اجتماعات ثنائية بين شركات القاهرة ولوساكا

كما أقام السفير المصري احتفالًا على هامش المنتدى على شرف الوفد المصري حضره وزير التجارة والصناعة الزامبي الذي أكد على وجود فرص قوية لتعزيز التعاون المشترك، معرباً عن اهتمامه بتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.

افتتاح منتدى روابط الأعمال بين مصر وزامبيا

هذا، وعقدت الشركات المصرية اجتماعات ثنائية مع نظيراتها الزامبية لبحث فرص التعاون المشترك والتعرف على حجم إحتياجات السوق الزامبي من المنتجات المستهدفة. كما أكد السفير المصري في كلمته خلال الحدث على أهمية هذا المنتدى وكذا زيارة الوفد المصري إلى زامبيا، مما يعكس حرص مصر على تنمية علاقاتها التجارية والاستثمارية مع زامبيا خلال الفترة القادمة.

افتتاح منتدى روابط الأعمال بين مصر وزامبيا

وألقى مقولا مكاسا مدير عام وكالة التنمية الزامبية، كلمة رحب خلالها بزيارة الوفد المصري، معربًا عن حرص الجانب الزامبي على التعاون مع الشركات المصرية لتنمية الاستثمارات المصرية في القطاع الصناعي وترحيب الوكالة الزامبية بتقديم كافة سبل الدعم لجذب الاستثمارات المصرية.

وعرضت جيسيكا تشامبا مدير إدارة الترويج للاستثمار بوكالة التنمية الزامبية، أهم ملامح بيئة الاستثمار في زامبيا والفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي.