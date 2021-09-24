الجمعة 24 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ننشر مواعيد عروض الصوت والضوء بالمناطق الأثرية خلال موسم الشتاء

عروض الصوت والضوء
عروض الصوت والضوء بالاهرامات

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء عن مواعيد عروض الصوت والضوء التى ستقام بالمواقع الأثرية المختلفة خلال موسم الشتاء القادم، والذى سيبدأ من شهر أكتوبر المقبل حتى 30 أبريل من العام المقبل، وستقام عروض بالمواقع الأثرية المتنوعة التى تضم الأهرامات، ومعبد الكرنك، وإدفو، وأبو سمبل.

وسيقام العرض الأول بالهرم باللغة الأكثر تواجدًا بين الحاضرين فى تمام الساعة السابعة مساءً، أما العرض الثاني، فيقام فى الساعة ال8 مساءً، كما يقام  العرض الأول والثانى بمعبد الكرنك بنفس المواعيد التى ستقام بها العروض فى الهرم.

وسيقام العرض الأول للصوت والضوء فى معبد إدفو فى تمام الساعة السادسة مساءً أما العرض الثاني فيقام فى السابعة مساءً، أما العرض الأول بمعبدى فيلة وأبو سمبل فيقام فى تمام الساعة السادسة والنصف والعرض الثاني فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

وقد أقرت شركة مصر للصوت والضوء، عن سعر التذكرة العادية للأجانب 300 جنيه فى جميع المواقع الأثرية فيما عدا إدفو 250 جنيهًا، وتذاكر الvip فتصل إلى 350 جنيهًا، أمام تذاكر العروض باللغة العربية، فتصل سعر التذكرة العادية إلى 80 جنيهًا للمصريين والأشقاء العرب، أما التذاكر الـ vip فتصل إلى 100 جنيه.

وستعمل العروض وفقا لضوابط الشركة، والتى نصت أن تقام العروض بحد أقصى 70 % من الطاقة الاستيعابية لأماكن إقامة العروض طبقا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، كما ألزمت جميع الحضور بارتداء الكمامات طوال فترة مشاهدة العروض، وتقام العروض الأولى بكافة المواقع الأثرية بدون حد أدنى للرواد ماعدا معبد أبو سمبل 5 أفراد أجنبي أو 10 أفراد عربي والعرض الثاني بحد أدنى 5 أفراد أجنبى.

يشار إلى أن عروض الصوت والضوء من أكثر الرحلات الاختيارية التى تجذب إليها السائحين لمتابعة تاريخ الحضارة  الفرعونية.

المواقع الأثرية معبد الكرنك الأهرامات الحضارة الفرعونية معبد ادفو الشتاء شركة مصر للصوت والضوء شهر اكتوبر

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وائل لطفي

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