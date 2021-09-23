الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق محل بويات بكفر الدوار

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، من السيطرة على حريق هائل في محل بويات على الطريق الدولى بمنطقة العكريشة التابعة لقسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بسبب ماس كهربائي دون حدوث إصابات بشرية.

 

وسيطرت حالة من الهلع على المواطنين فى منطقة العكريشة بكفر الدوار بمحافظة البحيرة عقب نشوب حريق هائل في محل بويات بسبب ماس كهربائي، وعلى الفور انتقل قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه دون حدوث أى إصابات بشرية. 

 

وتلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من العقيد عادل محبوب فايد مأمور قسم شرطة كفر الدوار يفيد بوصول بلاغ من المواطنين عن حريق هائل في محل بويات ملك "طه.ب" بمنطقة العكريشة التابعة لدائرة القسم.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث كما انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كفر الدوار إلى موقع الحادث لمعاينة ومعرفة أسبابه وملابسات حدوثه، وتم سؤال المواطنين عن تفاصيل الحادث وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قوات الحماية المدنية مديرية أمن البحيرة حريق هائل محل بويات كفر الدوار

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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