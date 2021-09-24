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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 24-9-2021

الدينار الكويتى
الدينار الكويتى

سجل سعر الدينار الكويتي للبيع والشراء لدى البنوك تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 24-9-2021، وسط حالة من التذبذب شهدتها أسعار العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية بداية من الأسبوع الجارى.
 

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 24-9-2021

وتراوح سعر شراء الدينار الكويتي فى مستهل تعاملات اليوم الجمعة بين 48.46 جنيه و51.97 جنيه، بينما تراوح سعر بيع الدينار الكويتي ما بين 52.326 جنيه و52.376 جنيه، كما تراجع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 51.9771 جنيه لـ 51.9743 جنيه، وتراجع سعر البيع من 52.4046 جنيه لـ 52.4037 جنيه، واستقر سعر الدينار الكويتي "بنكنوت" ببنك مصر للشراء عند 49.45 جنيه، واستقر سعر البيع عند 52.301 جنيه، وفيما يخص سعر دينار كويتي "تحويل" استقر سعر الشراء عند 49.44 جنيه  واستقر سعر البيع  عند  52.301 جنيه.

وبلغ سعر الدينار الكويتي "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري 49.3375 جنيه  للشراء وبلغ سعر البيع 52.301 جنيه، وبلغ سعر دينار كويتي "تحويل" 49.3375 جنيه  للشراء، كما بلغ  سعر البيع 52.301 جنيه، وسجل سعر شراء الدينار الكويتي لدى بنك الإسكندرية  48.46 جنيه، وبلغ سعر الدينار الكويتي لدى البنك التجاري الدولي 49.3734 جنيه للشراء 52.3762 جنيه للبيع.

يشار إلى أن دولة الكويت قد شهدت تطور إيجابى فى تصنيفها دوليًا بين الجهات الآمنة من الناحية الصحية لحركة السفر والطيران، إذ أعلن الاتحاد الأوروبى اليوم الخميس إدراج الكويت ضمن قائمته بشأن "الدول الآمنة من الناحية الوبائية" من غير الأعضاء بالكتلة الأوروبية، ومن المنتظر أن تتخذ دول الاتحاد قرارها قريبًا بإعادة فتح حدودها أمام السفر غير الضروري مع البلدان المدرجة على قائمة "الدول الآمنة من الناحية الوبائية".

كما حافظت الكويت على معدلات متراجعة من حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد محليًا، لتسجل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية فى حين سجلت حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي حالات الوفيات 2442.

الدينار الكويتي سعر عملات الجنيه المصري كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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