البحرية الروسية تتسلم 4 سفن حربية فى 2021

أعلنت شركة السفن الروسية الموحدة، اليوم، أنها ستسلم نهاية العام الجاري البحرية الروسية 4 سفن حربية كبيرة.

وبحسب ما نقلته وكالة «تاس» الروسية عن نائب مدير عام الشركة لشئون بناء السفن البحرية، فلاديمير كوروليوف، فأن تلك السفن الأربع، هي غواصة «الأمير أوليغ» النووية الحاملة للصواريخ، بصفتها أول غواصة من مشروع "بوريه – آ" المطور، والغواصة النووية متعددة المهام "نوفوسيبيرسك" من مشروع "885 إم"، وغواصة "ماغادان" الكبيرة من مشروع " 636.3" (الثقب الأسود) وفرقاطة "ريتيفي" من مشروع 20380.

وقال كوروليوف: "إننا نعتزم تسليم كل تلك السفن الحربية الهامة لقيادة البحرية الروسية قبل انتهاء العام الجاري".

وأشار إلى أن مؤسسة السفن الموحدة تخطط العام الجاري للبدء في بناء فرقاطة في مصنع "سيفيرنايا فيرف" في شمال روسيا وفرقاطتين في مصنع "آمور" للسفن في أقصى شرق روسيا وكاسحة ألغام وناقلة وقود في بطرسبورغ.

ولفت إلى أن غواصة "تامبوف" النووية وسفينة خفر الشاطئ "نيوستراشيمي" من مشروع 11540 وكاسحة الألغام "غيرمان أوستيوغوف" من مشروع 1265 يتوقع أن تسلم البحرية الروسية العام الجاري بعد إنهاء إصلاحها.