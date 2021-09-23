الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بصاروخ باليستي

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف المدنيين والأعيان المدنية اليوم الخميس بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المملكة العربية السعودية، من خلال صاروخ باليستي، وطائرات بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدة أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

الجدير بالذكر، دمرت الدفاعات السعودية، اليوم الخميس، ثلاث طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية: أن هناك تصعيدا حوثيا متعمدا لاستهداف أمن المملكة بهجمات عدائية عابرة للحدود، مضيفاً أن كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت كل المحاولات العبثية لميليشيات الحوثي.

وأشار إلى أنهم يتابعون النشاط الحوثي العدائي وسيجرى اتخاذ الإجراءات العملياتية المناسبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.