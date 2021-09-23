الخميس 23 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تطورات الحالة الصحية للفنان خالد محمود بعد إجراء «قلب مفتوح»

خالد محمود
خالد محمود

خضع الفنان خالد محمود لعملية قلب مفتوح منذ فترة قليلة، وخرج بعدها من المستشفى، حيث يتلقى العلاج بشكل يومي.

وكشفت مصادر مقربة من خالد أنه يقضي حاليا فترة النقاهة داخل منزله بعد استقرار حالته الصحية.

وينتظر خالد الخضوع في المنزل لأيام قليلة قبل أن يذهب للطبيب مرة أخرى لمتابعة تفاصيل حالته الصحية بشكل أكبر، وموعد عودته مرة أخرى لعالم التمثيل من جديد.

وعلم قبل إجراء العملية بفترة قليلة للغاية وعلى محض الصدفة وجود انسداد فى 4 شرايين، حيث تم نصحه بضرورة إجراء عملية قلب مفتوح.

الفنان خالد محمود اشتهر بعدد من الأعمال في الدراما التليفزيونية، لعل أبرزها: «الحقيقة والسراب، محمود المصري، ظل الرئيس، القاصرات، حدف بحر، ملك روحي، أحلام عادية، أولاد الشوارع» وغيرها من الأعمال.

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