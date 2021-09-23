إحالة 25 من العاملين بالبيئة للتحقيق لتغيبهم عن العمل ببنى سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف أهمية جهود وحملات المتابعة الميدانية بالمحافظة للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند رصد أي خلل أو إهمال أو تقصير في العمل.

أشار إلى أن الهدف من المتابعة المستمرة تحقيق الانضباط الإداري، ورصد السلبيات وإيجاد الحلول وتذليل كافة العقبات، فضلا عن الاهتمام بالنظافة العامة بجميع قرى ومراكز ومدن المحافظة، والإبلاغ الفوري عن أية مشكلات يتم التعامل معها والعمل على حلها بصورة عاجلة

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده مدير عام المتابعة بالديوان العام الدكتور أشرف حماد، بشأن نتائج المتابعة والمرور الميداني على عدد من الوحدات القروية والصحية في الفترة من 6 - 13 سبتمبر الجاري، وتضمن الإشارة إلى المرور على قرى باروط وبياض العرب بمركز بني سويف ومجلس قروي ننا مركز إهناسيا.

وأسفر المرور الميداني الذي قامت به لجان إدارة المتابعة في زيارتها لقرية باروط عن رصد 9 حالات غياب و2 ترك عمل ورصد بعض الإشغالات أمام المحال التجارية وتراكم مخلفات بناء على مصرف المحيط ونواتج تطهير وتعديات على حرم ترعة باروط ودموشيا، إضافة إلى رصد بعض الملاحظات والمخالفات في زيارة قرية ننا، حيث تلاحظ وجود 5 غرف للصرف الصحي على طريق ننا أبوشهبة أعلى من مستوى الطريق تعوق حركة السير، وكذا غرفة صرف بدون غطاء أمام منزل بشارع داير الناحية، ووجود بعض الطلمبات الحبشية بالقرية.

فيما تم رصد 7 حالات غياب بين العاملين بمجلس قروي بياض العرب، ووجود تراكم للقمامة وطفح مياه صرف ببعض الشوارع، بالإضافة إلى تفقد سير العمل بالوحدة الصحية بباروط،حيث تم تسجيل 7 حالات غياب بدون سند، بالإضافة إلى حاجة الوحدة إلى طبيب بشري، وإصلاح عطل بكرسى قسم الأسنان.

ووجه المحافظ بإحالة حالات الغياب "دون سند" وتاركي العمل للتحقيق مع إحالة مسئولي البيئة بباروط وبياض العرب للتحقيق للتراخي في العمل وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية، بجانب إخطار الري لسرعة اتخاذ ما يلزم حيال التعدى على الترع والتوجيه برفع نواتج التطهير، وتكليف شركة المياه لعمل اللازم حيال غرف الصرف الصحي بقرية ننا، والتنسيق مع الصحة لتوفير طبيب بالوحدة الصحية بباروط وعمل الصيانة اللازمة لمعدات الطبية بالوحدة.