الأمم المتحدة: لبنان بحاجة لخطوات سريعة لإرساء الاستقرار وتمهيد طريق التعافي

أكدت يوانا فرونتسكا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان: أن الدولة اللبنانية بحاجة الآن إلى خطوات سريعة لإرساء الاستقرار وتطبيق إصلاحات بالتوازي مع شبكة أمان اجتماعي متينة لتمهيد الطريق للتعافي.

وأضافت يوانا فرونتسكا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، في تصريحات صحفية، عقب لقائها مع وزير المالية اللبناني يوسف الخليل للبحث في الشؤون المالية والاقتصادية اليوم الخميس: أن أجواء اللقاء مثمرة للغاية.

وعبرت يوانا فرونتسكا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، عن دعم الأمم المتحدة للبنان.

وشددت يوانا فرونتسكا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان على أهمية تنفيذ الإصلاحات المالية التي تعتبرها في غاية الأهمية.

وأشارت يوانا فرونتسكا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، إلى استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

كما أشارت يوانا فرونتسكا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، إلى أن اللقاء تطرق إلى موضوع حقوق السحب الخاصة، والبالغ قيمتها 140ر1 مليار دولار تقريبا، وآلية التصرف بها وموضوع الإصلاحات الاقتصادية بشكل عام.

وتابعت يوانا فرونتسكا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، أن لديها الآن تصورا واضحا، معبرة عن أملها في أن يتم تنفيذ خطة الإصلاح الطموحة للغاية.

وأعتبرت يوانا فرونتسكا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، أن المهم هو لمس التقدم والتخفيف من قسوة الحياة المؤلمة على الناس، وخاصة فيما يتعلّق بقطاع الكهرباء والمحروقات.

وعبرت يوانا فرونتسكا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عن أملها في أن تتحقق الإصلاحات الجيدة هذه المرة للحصول على نتائج ملموسة وأن يرى الناس التغيير في لبنان.

الجدير بالذكر، أعلنت السلطات اللبنانية، أمس، عن زيادة جديدة في أسعار المحروقات، بعدما رفعتها الأسبوع الماضي للبنزين، واعتمدت سعر جديد للمازوت بالدولار.

ويعتبر هذا الارتفاع الجديد رفعا تدريجيا للدعم على المحروقات من مصرف لبنان، حيث يتوقع أن يرفع كليا مع نهاية سبتمبر، وفقا لمراسلنا.