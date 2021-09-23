الخميس 23 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في ترويج العملات المقلدة بالخليفة

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ترويج العملات المقلدة بمنطقة الخليفة.

وطالبت النيابة، رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة تزوير العملات.

وتعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بمنطقة سوق الجمعة بدائرة القسم، وبحوزتهم (مبالغ مالية من عملات محلية "مقلدة") وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد ترويجها وأقروا بتحصلهم عليها من (شخصين "لهما معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (مبلغ مالى "مقلد")، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ترويج العملات المالية المقلدة، بالاشتراك مع شخصين آخرين، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (مبالغ مالية مقلدة - كمية من مخدر الحشيش)، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهمين أيدوها، واعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأوراق المالية المقلدة بقصد ترويجها بين المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جنوب القاهرة تشكيلا عصابيا العملات المقلدة الخليفة حبس

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: ذروة الموجة الرابعة لكورونا خلال 3 أسابيع وهناك انخفاض فى الوفيات

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

محمود سعد يعلن وقف برنامجه «باب الخلق» على «النهار»

«تعاون وإشادة وزيارة مرتقبة».. تفاصيل مؤتمر وزيرة الصحة والسفير الألماني

«حماية المستهلك» يبدأ استدعاء سيارات «كيا سبورتاج» من موديلات 2016 حتى 2021

35 ألف جنيه تعيد النور لعيني «فريدة».. وأسرتها: «انقذوا أول فرحتنا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

ثروت الخرباوي

حروب حقوق الإنسان لتفكيك الدول

ماجد حبته

الوباء والمناخ و... السد

جلال حمام

لماذا يرفض المشري انتخابات الرئاسة الليبية؟

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

«طيران العال» الإسرائيلية تُطالب بمزيد من المساعدات من الدولة

عون يترأس اجتماعا للوفد اللبناني إلى مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

«الإفتاء الفلسطيني» يحذر من خطورة مشروع «التسوية الإسرائيلي» في القدس