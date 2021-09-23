حبس تشكيل عصابي تخصص في ترويج العملات المقلدة بالخليفة

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ترويج العملات المقلدة بمنطقة الخليفة.

وطالبت النيابة، رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة تزوير العملات.

وتعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بمنطقة سوق الجمعة بدائرة القسم، وبحوزتهم (مبالغ مالية من عملات محلية "مقلدة") وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد ترويجها وأقروا بتحصلهم عليها من (شخصين "لهما معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (مبلغ مالى "مقلد")، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ترويج العملات المالية المقلدة، بالاشتراك مع شخصين آخرين، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (مبالغ مالية مقلدة - كمية من مخدر الحشيش)، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهمين أيدوها، واعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأوراق المالية المقلدة بقصد ترويجها بين المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.