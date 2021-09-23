من الملابس لـ تصفيف الشعر.. أناقة الأطفال في المدرسة مسؤوليتك

يمثل كل صباح تحديًا جديدًا للآباء والأمهات، في وقت محدد، يتعين على أطفالهم الاستعداد للمدرسة، وارتداء ملابسهم، وتحضير الطعام الذي سيأخذه الأطفال في اللانش بوكس وغيرها، ولكي تجعلي أطفالك يبدون أكثر أناقة في مدرستهم، وشعورهم بالثقة بأنفسهم، إليك بعض النصائح الهامة، وفقا لموقع “Wikihow”.

التحضير للمدرسة يبدأ من الليلة السابقة

يجب أن يأخذ أطفالك حماما جيدا، فإن النظافة الشخصية ضرورية ليبدو الطفل أكثر صحة وحيوية في مدرسته، فيمكن لطفلك أن يستحم في الليلة السابقة أو في الصباح، ليكون جاهزًا للذهاب إلى المدرسة.

تحضير الحقيبة

أيضًا تكمن الأناقة في التنظيم، فكل ما عليك هو أن تجعل طفلك يجمع ما يحتاجه للمدرسة، في حقيبته، في الليلة السابقة، وبهذه الطريقة يمكنك لطفلك التركيز أكثر على مظهره الجيد، في الصباح، فلا داعي للقلق بشأن البحث عن كتبه وواجباته المدرسية.

كي الملابس

إذا كانت مدرسة طفلك ترتدي زيًا موحدًا، فيجب عليك الاعتناء بالزي الرسمي لطفلك من خلال، غسله وكيه، واحرص على تعليقه في الخزانة حتى ارتداؤه، بحيث لا تبدو ملابس طفلك مجعدة ومتهالكة.

غسل الأسنان

كما يجب أن تعلم طفلك، غسل أسنانه بانتظام كل صباح، حتى يمكنه أن يحمي أسنانه من التسوس، وكي يكتسب مظهر لائق وعادة صحية يفعلها كل صباح.

تصفيف الشعر

إذا كان شعر طفلك مفرودًا، فيمكنك تجفيف شعره من خلال تمشيطه بفرشاة مسطحة، أما إذا كان يريد شعره "كيرلي" مجعدًا فتخطي تجفيف الشعر، وضعي بعضًا من الجل في شعره، ثم قومي بفركه ليبدو بمظهر أنيق.

نظافة الحذاء

يمكنك أن تعلم طفلك، الحافظ على حذاءه نظيفًا، لأنها جزءً هامًا من ملابسه، يمكنه تنظيف حذاءه عندما يبدأ في التحول إلى الاتساخ، كما يمكنه عدم ارتداء أحذية بيضاء، حتى لا تتأثر بسرعة بالطين أو عند سقوط المطر وغيره.