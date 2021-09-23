كوريا الجنوبية تتعهد بالانضمام إلى الجهود الدولية لتحسين الوضع في أفغانستان

تعهدت كوريا الجنوبية بالانضمام إلى الجهود الدولية لمساعدة أفغانستان في التغلب على الأزمة الإنسانية وغيرها من المصاعب في أعقاب سيطرة حركة طالبان على السلطة.

وقالت وزارة الخارجية الكورية، إن ذلك جاء خلال مشاركة نائب وزير الخارجية هام سانغ-ووك للشؤون متعددة الأطراف في اجتماع وزاري افتراضي لمجموعة العشرين عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وأعرب نائب وزير الخارجية الكوري خلال الاجتماع عن مخاوفه بشأن الوضع الحالي في كابول ودعا إلى بذل جهود منسقة من قبل أعضاء مجموعة العشرين لإيجاد سبل للتعاون من أجل مساعدة أفغانستان في التغلب على الأزمة مع المنظمات الدولية ذات الصلة، مؤكدا أن بلاده ستنضم إلى جهود المجتمع الدولي لتحسين الوضع في أفغانستان.

وخلال الاجتماع، دعا المشاركون إلى بذل جهود لتقديم المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان وضمان حماية حقوق الإنسان وحرية التنقل في الدولة التي تخضع الآن لسيطرة حركة طالبان.. واتفقوا أيضا على العمل معا على الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريبًا، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابول، فيما تستمر الدول الغربية فى إجلاء مواطنيها.

وكان قد فر الرئيس أشرف غني من البلاد، الأحد الماضي، مع دخول المسلحين المدينة، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابول، أملًا في مغادرة البلاد هربًا من قبضة الحركة المتشددة.

وكانت الحركة شنت هجومًا واسع النطاق في مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وخصوصًا الأمريكية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١.

وفي ظل تطورات الأحداث وسخونتها في أفغانستان، خاصة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، إلا أن مواقع التواصل ضجت بفيديو لعناصر الحركة يلهون ويمارسون التمارين الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في القصر الرئاسي بكابول.