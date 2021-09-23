الخميس 23 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ربة منزل تتهم طالب باغتصاب نجلها أثناء لعبة كرة القدم

طفل
طفل

اتهمت ربة منزل ، طالب يبلغ من العمر 15 عامًا باغتصاب نجلها البالغ من العمر 10 سنوات داخل مدرسة قصر بغداد الإبتدائية المشتركة بدائرة مركز كفرالزيات بالغربية ، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني عويس ، مدير أمن الغربية ، إخطارًا من العميد محمد شبل مأمور مركز شرطة كفرالزيات ، يفيد تلقيهم بلاغًا من "د. ا" ربة منزل ومقيمة بقرية قصر بغداد بدائرة المركز ، تتهم فيه "ح. ا" طالب إعدادي يبلغ من العمر 15 عاما ومقيم بذات القرية، باغتصاب نجلها "م. ح. ف" 10 سنوات بالصف الرابع الابتدائي والتعدي علية جنسياً أثناء لعب كرة القدم داخل مدرسة قرية قصر بغداد الابتدائية المشتركة بدائرة المركز.

وقالت والدة الطفل في المحضر الذى يحمل رقم 2316 لسنة 2021 ، إن المتهم والمجني عليه جيران وفي يوم الواقعة أثناء لعب الطرفين للكرة في الشارع، استدرج المتهم المجني عليه لداخل المدرسة وتعدى عليه جنسياً.

وتابعت الأم: " سألت ابني عن صحة الواقعة،فقال: المتهم أخبره بعدم الإفصاح عن الواقعة وأخبار أي شخص".

وتم إلقاء القبض على المتهم الذي أعترف بصحة ارتكاب الواقعة أمام جهات التحقيق ، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من جانبه، قرر المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات بمحافظة الغربية حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة هتك عرض، كما قررت النيابة توقيع الكشف الطبى على الطفل وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.

ربة منزل تتهم طالب اعدادي باغتصاب نجلها أثناء لعبة كرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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