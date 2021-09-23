تنمية المشروعات يبحث تغيير مسار المشروعات والأنشطة الغير رسمية في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن التعاون مع جهاز تنمية مشروعات دمياط لتحويل المشروعات الغير رسمية إلى مشروعات وأنشطة رسمية وتوفير كل سبل الدعم لأصحاب هذه الأنشطة للارتقاء بمستوى المشروعات بشكل يناسب الرؤية العصرية للجمهورية الجديدة.

واستقبل اليوم الخميس، أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ، حسام الدين احمد رئيس جهاز تنمية المشروعات بدمياط والدكتور أشرف عبد العليم رئيس وحدة تقديم الخدمات بالجهاز فى اجتماع حضره نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الوحدات القروية والإدارة الهندسية وتم عرض خطوات تحويل الأنشطة الغير رسمية إلى أنشطة رسمية طبقا للقانون وذلك لما توليه معالى الوزيرة المحافظ من اهتمام كبير بهذا الشأن الذى سيضيف للناتج القومى بشكل ايجابى.

وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن المحافظة مستمرة فى حملاتها للتصدى لحالات التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل الحاسم مع هذا الملف.

واستكمالاً لما حققته المحافظة بالموجة الـ١٨، أكدت "المحافظ" أنه تم إزالة ١٤ حالة تعدى على أملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة دمياط تابعين لولاية الموارد المائية والرى ، وذلك بمساحة ٢٢٠ متر مربع خلال الحملة المُنفذة اليوم ، هذا إلى جانب إتخاذ إجراءات التصالح بمعرفة الأوقاف لحالتين بمساحة١٠٨٣ م٢ بمدينة دمياط، منوهة إلى أن إجمالي عدد الحالات التى تم إزالتها منذ إنطلاق المرحلة الأولى من تلك الموجة ٨٤ حالة بمناطق مختلفة بمساحة إجمالية ١٢٥٠٠ متر مربع.

وفى هذا السياق، أصدرت "محافظ دمياط" تعليمات مشددة برصد أى تعديات والتعامل الحاسم معها في المهد، مؤكدة أن المحافظة تولى هذا الملف اهتمامًا بالغًا وذلك للحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب.

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم مع الدكتور أحمد راشد استاذ كلية الهندسة المعمارية مدير مركز فاروق الباز للاستدامة ودراسات المستقبل والدكتور زياد خليفة مدرس قسم البترول وتكنولوجيا الغاز بكلية الهندسة بالجامعة.