تحرير 9 آلاف مخالفة لعدم الالتزام بارتداء الكمامة

نجحت وزارة الداخلية في ضبط 9863 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (9828) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (35) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (691) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، ضبط (229) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات (1305) أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وتم تطبيق قرار تحصيل غرامة فورية على مخالفة عدم ارتداء الكمامة بواقع 50 جنيهًا، حيث أنه متاح أمام المواطن الذي ستطبق عليه الغرامة في حال عدم ارتداء الكمامة في الأماكن المنصوص عليها أن يتصالح أمام النيابة لكن لن يدفع في هذه الحالة خمسين جنيهاً بل ستصل إلى 100 جنيه وفي حال رفض الدفع في النيابة وفضل المواطن أن يحال إلى المحكمة ستكون الغرامة في هذه الحالة 150 جنيهاً، ومن ثم ستتدرج قيمة الغرامة بحسب مكان التصالح بداية من دفعها في المكان الذي ضبط فيه المخالف ومروراً بمرحلة النيابة ثم المحكمة- بحسب ما أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء.

الحالات التي يتم فيها تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة على النحو التالي:

1- الأماكن المغلقة ممثلة في المصالح والهيئات الحكومية.

2- المولات التجارية.

3- وسائل النقل الجماعي والخاصة على النحو التالي:

- السرفيس والميكروباصات.

- أتوبيسات النقل العام

- محطات المترو

- محطات قطارات السكة الحديد

- وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، بما فيها تلك التي يستقلها المواطن من خلال الاستدعاء بواسطة تطبيقات الموبايل

- عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدي السيارات الخاصة أو من يتواجدون داخلها وفق قرار مجلس الوزراء

4- البنوك

5- أثناء السير في الشوارع والميادين

6- فرض غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كمطاعم وكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشاة لمدة أسبوع.